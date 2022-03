Kaspersky placé sur la liste des menaces de sécurité graves aux États-Unis

Il y a un sentiment général qu’une grande partie de l’offre des entreprises russes pourrait être compromise. Le pays a modifié ses règles et ses lois pour s’adapter aux sanctions qui ont été appliquées à l’échelle mondiale.

L’une des mesures les plus récentes est venue des États-Unis, qui ont placé la célèbre société de logiciels de sécurité Kaspersky sur une liste où personne ne veut être. Ils ont commencé à considérer le créateur de l’antivirus comme une menace sérieuse pour la sécurité du pays.

Liste de sécurité où ils ne veulent pas être

Il s’agit d’une liste bien connue car elle a été évoquée et utilisée pour faire pression au cours des dernières années. C’est là que plusieurs entreprises associées à la Chine ont été placées, empêchant l’accès à une grande partie de la technologie et en particulier au marché américain.

La dernière entreprise à être ajoutée à cette liste de la FCC est la société russe Kaspersky, qui a été qualifiée de « risque inacceptable pour la sécurité des États-Unis ». C’est la première entreprise de ce pays à figurer sur cette liste, ce qui bloque presque complètement son action aux États-Unis.

Kaspersky a été interdit d’utilisation aux États-Unis

En étant intégré à cette liste, Kaspersky se trouve dans une position très inconfortable vis-à-vis des entreprises américaines et d’autres entités. Ils ne peuvent plus utiliser les subventions et autres aides pour acheter ce logiciel de sécurité.

Ce n’est pas la première fois que l’entreprise rencontre des problèmes de sécurité aux États-Unis. En 2017, il a été utilisé pour que le gouvernement russe puisse voler des documents à la NSA, ce qui a toujours été rejeté. Pourtant, ils ont été bannis des entités gouvernementales américaines.

Situation qui vient du conflit de la Russie et de l’Ukraine

Naturellement, Kaspersky a déjà réagi à cette nouvelle position du gouvernement américain. Ils affirment que la décision du FCC a été prise trop rapidement et basée sur des hypothèses politiques liées au conflit en Ukraine. La société est disposée à travailler avec le gouvernement américain pour surmonter les craintes identifiées.

Cela a été l’une des entreprises les plus importantes en Russie. Beaucoup affirment qu’elle serait prête à aider le gouvernement de son pays dans le conflit contre l’Ukraine, ce qui a été à plusieurs reprises rejeté et démenti par Kaspersky.