La nouvelle image du Soleil publiée par la NASA est incroyable

La NASA et d’autres agences telles que l’ESA nous ont présenté des images incroyables du Soleil. Grâce aux captures de la sonde Solar Orbiter, l’humanité étudie aujourd’hui son étoile de manière beaucoup plus détaillée. Et ce sont ces détails qui surprennent et nous permettent de voir le Soleil comme nous ne l’avons jamais vu.

L’une des images capturées par l’Extreme Ultraviolet Imager (EUI) montre le disque solaire complet avec la couronne à une distance de 75 millions de kilomètres.

Pour vous donner une idée, cette sonde se trouve actuellement à mi-chemin entre le Soleil et la Terre.

Et comment obtenir une image avec autant de détails ?

L’image capturée est en fait un ensemble de plusieurs images. La mosaïque rassemble 25 images individuelles qui, compte tenu de sa taille géante, ont pris environ 4 heures à compléter.

La capture nécessitait de prendre plusieurs images au même endroit et, pour cela, il fallait attendre que chaque cycle se répète – pour chacune de ces trames il fallait attendre, en moyenne, 10 minutes.

Le résultat peut être vu ci-dessous et, à l’origine, il compte plus de 83 millions de pixels. Le principal aspect mis en évidence était la clarté dans laquelle la couronne solaire est visualisée.

SPICE en action pour détailler l’étoile de la Terre

Comme mentionné, dans cette action, un autre instrument a également été utilisé. Il est connu sous le nom de SPICE et a pu délimiter les couches de l’atmosphère du Soleil, en passant par la couronne et la chromosphère.

Il a été possible de reproduire une capture visuelle avec une longueur d’onde de lumière ultraviolette manifestée par de l’hydrogène gazeux.

La méthode était similaire à la précédente, et plusieurs images ont été utilisées pour créer des mosaïques de différentes couleurs, qui servent à illustrer les températures des éléments présents, tels que le carbone (température : 32 000 °C) en bleu, l’hydrogène gazeux (température : 10 000 °C) en violet, oxygène (température : 320 000 ºC) en vert et néon (température : 630 000 ºC), illustrés par la couleur jaune.

Bien que cela ne nous apporte pas, au commun des mortels, un luxe de détails, la vérité est que les résultats dépassent ce que nos yeux peuvent percevoir.

Avec les données obtenues, les physiciens pourront délimiter les éruptions qui se produisent de la couronne solaire aux couches atmosphériques internes, et ils pourront également enquêter sur la raison qui fait que la couronne dépasse 1 million de degrés Celsius, tandis que d’autres segments, tels que comme surface, ont une température de « seulement » 5000 °C.

Bien que Solar Orbiter soit plus proche du Soleil qu’il ne l’a jamais été, il n’a toujours pas atteint sa limite. En effet, et selon la Nasa, jusqu’au 26, la sonde sera au point le plus proche du Soleil.

Actuellement, l’instrument collecte des données et des photos de particules de vent solaire à l’intérieur de l’orbite de Mercure.