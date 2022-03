Si vous utilisez Google Chrome, il est préférable de mettre à jour votre navigateur dès maintenant pour être protégé

Les failles et les problèmes de sécurité de Chrome ont augmenté ces derniers mois. Google a essayé de combler toutes ces failles et de donner aux utilisateurs un navigateur sûr, stable et sans vulnérabilité.

Après avoir vu quelques problèmes au cours des dernières semaines, il y en a un autre présent. La nouvelle version de Chrome est désormais accessible à tous et doit être installée de toute urgence. Google ne révèle pas la cause, mais garantit que c’est très dangereux.

Quiconque utilise Chrome sait à quelle vitesse Google peut résoudre les problèmes de sécurité dans ses services et applications. Chrome étant un élément essentiel pour les utilisateurs, l’accent est encore plus mis sur la création d’un environnement sûr et sécurisé.

Selon Google, la faille la plus récente détectée est activement exploitée et met en péril la sécurité des utilisateurs de ce navigateur. Il n’a pas révélé beaucoup de fonctionnalités sur sa base, mais il a montré qu’il était hautement prioritaire.

Avec plus de bugs zero-day signalés « dans la nature » ces derniers temps, il est important de comprendre la raison de cette tendance. apprendre #Chrome donne la priorité à la correction de ces bugs qui sont activement utilisés par l’un de nos shérifs de sécurité : https://t.co/7FiqxYyUcd — Chrome (@googlechrome) 23 mars 2022

Marquée avec le code CVE-2022-1096, la faille est désormais corrigée avec la version 99.0.4844.84 de Chrome. Bien qu’elle soit destinée à Windows, Linux et macOS, cette version existe également pour Android, et est attendue dans les prochaines semaines sur l’App Store d’Android.

Le peu d’informations qui existent sur la faille montre qu’il s’agit d’un type de confusion de type et qu’il se trouve dans le moteur JavaScript V8 de Chrome. Normalement, cela entraîne la fermeture de l’application, mais dans certains cas, cela permet de lire des informations en mémoire ou d’exécuter du code aléatoire.

Comme il est activement exploité, Google a décidé de limiter l’accès aux informations qu’il a publiées. Cela doit rester restreint et secret, pour empêcher d’autres attaquants de l’exploiter.

L’accès aux détails des bugs et aux liens peut être restreint jusqu’à ce que la plupart des utilisateurs soient mis à jour avec un correctif. Nous maintiendrons également des restrictions si le bug existe dans une bibliothèque tierce dont d’autres projets dépendent également, mais qui n’ont pas encore été corrigés.

Compte tenu de ce scénario de problèmes de sécurité, la recommandation évidente est de mettre à jour Chrome. Allez simplement dans le menu du navigateur et choisissez Aide, puis À propos de Chrome. La recherche de la mise à jour se fait immédiatement et la nouvelle version apparaît après le redémarrage de Chrome.