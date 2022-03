L’Ukraine vend une chronologie d’invasion russe sous le nom de NFT

Ce n’est pas la première initiative de crypto-monnaie que l’Ukraine a menée depuis le début de la guerre. Cependant, cette fois, le pays vend une chronologie d’événements comme NFT.

L’argent servira à l’armée et aux civils ukrainiens.

Le gouvernement ukrainien collecte des fonds en vendant une chronologie de l’invasion russe, qui a lieu depuis le 24 février, sous le nom de NFT. La nouvelle a été donnée par le ministre ukrainien de la Transformation numérique Mykhailo Fedorov, annonçant son lancement via Twitter.

Selon Fedorov, « alors que la Russie utilise des chars pour détruire l’Ukraine, nous nous appuyons sur la technologie révolutionnaire de la blockchain ». La collection « Meta History : Museum of War » associe NFT à une histoire sur « tous les événements pertinents de la guerre » et à une illustration réalisée par un artiste. Au total, 54 NFT sont répertoriés, couvrant les trois premiers jours de la guerre. Le premier sera mis en vente au début de la semaine prochaine.

Tous les fonds récoltés par cette vente serviront à soutenir l’armée et les civils ukrainiens.

La crypto-monnaie a joué un rôle de premier plan dans cette guerre entre la Russie et l’Ukraine. Bien qu’il ait été utilisé par les deux parties, l’Ukraine l’a utilisé pour contourner les banques et les limitations dont souffrait la monnaie nationale. De plus, il l’a utilisé pour monétiser l’attention accordée à la cryptomonnaie, ayant réussi à récolter des millions de dollars en dons. En fait, le gouvernement ukrainien affirme avoir levé 54 millions de dollars de crypto-monnaie au cours des trois premières semaines de l’initiative.

