Des anonymes publient des documents secrets de la Banque centrale de Russie

Comme nous l’avons déjà mentionné, le groupe de piratage anonyme a été du côté de l’Ukraine dans cette guerre. Le groupe a réussi à fermer certains services et à obtenir divers types d’informations confidentielles.

Après avoir révélé qu’ils avaient réussi à attaquer l’infrastructure numérique de la Banque centrale de Russie, Anonymous a maintenant publié les documents.

Anonymous révèle que tous les secrets de Poutine seront dévoilés

Le groupe de piratage Anonymous a révélé aujourd’hui avoir publié 28 gigaoctets de documents obtenus après avoir pénétré le système de sécurité informatique de la Banque centrale de Russie.

De plus, le groupe a menacé le président russe Vladimir Poutine dans une vidéo publiée, dans laquelle ils disent que tous leurs secrets seront révélés.

Dans la vidéo, les pirates affirment que le président russe est « un menteur, un dictateur, un criminel de guerre et un tueur d’enfants ».

Jusqu’à présent, des milliers de civils innocents sont morts, des centaines de milliers ont été déplacés, des hôpitaux, des écoles et des abris ont été bombardés, des enfants ont perdu leur famille et des familles ont perdu leurs enfants, en raison de la décision de Poutine de déclencher une « opération spéciale » en Ukraine. , comme l’appelle le Kremlin.

Parmi les documents, indique le groupe de hackers, figurent des accords, des correspondances, des transferts d’argent, des secrets commerciaux d’oligarques russes, des rapports économiques que « Poutine cache au public », dit-il.

Il y a aussi « des accords commerciaux que Poutine a signés avec d’autres pays, des déclarations, des informations sur ses partisans avec inscription, des vidéoconférences [do presidente russo] et les programmes utilisés » par Vladimir Poutine.

Le 24 février, la Russie a lancé une offensive militaire en Ukraine qui a fait au moins 1.081 morts civils, dont 93 enfants, et 1.707 blessés, dont 120 mineurs, et provoqué la fuite de 10 millions de personnes, dont 3,7 millions vers les pays voisins, selon aux dernières données de l’ONU, qui avertit que le nombre réel de victimes civiles est beaucoup plus élevé.

Selon les Nations Unies, environ 13 millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire en Ukraine.