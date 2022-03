Attention à l’heure : Qu’est-ce qui va changer aux premières heures du dimanche (27) ?

L’heure légale du Portugal continental coïncide avec le temps universel coordonné (UTC) dans la période comprise entre 1 heure UTC le dernier dimanche d’octobre et 1 heure UTC le dernier dimanche de mars suivant (heure d’hiver).

Ce matin n’oubliez pas de changer l’heure (si nécessaire, car beaucoup de matériel que nous utilisons change automatiquement).

Changement d’heure – 27 mars 2022

C’est déjà ce dimanche matin que l’heure change au Portugal continental et à Madère. Au Portugal continental et dans la région autonome de Madère, à 1h00 du matin, nous avançons l’horloge de 60 minutes, passant à 2h00 du matin.

Dans la région autonome des Açores, le changement sera effectué à 00h00 le dimanche 27 mars, passant à 1h00 du matin du même jour.

Ce changement existe depuis plus de 100 ans. Il a commencé pendant la Première Guerre mondiale dans le but d’économiser l’énergie. Le Portugal a déjà essayé de mettre fin au changement d’heure. Au début du siècle, il a essayé de garder celui d’hiver et entre 1967 et 1975 il a essayé de garder celui d’été. Mais tout revenait au même.

Dans les années 2022 à 2026 incluses, le début et la fin de la période d’heure d’été sont respectivement fixées aux dates suivantes, à 1 h, heure universelle :

2022 : dimanche 27 mars et dimanche 30 octobre,

2023 : dimanche 26 mars et dimanche 29 octobre,

2024 : dimanche 31 mars et dimanche 27 octobre,

2025 : dimanche 30 mars et dimanche 26 octobre,

2026 : dimanche 29 mars et dimanche 25 octobre.