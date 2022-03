Microplastiques trouvés dans le sang humain pour la première fois

Pour la première fois, des scientifiques ont détecté des microplastiques dans le sang humain. Bien que ces particules aient été trouvées auparavant dans les tissus humains, elles n’avaient jamais été trouvées dans le sang.

Maintenant, il faut enquêter sur les risques potentiels.

Les scientifiques ont détecté pour la première fois des microplastiques dans le sang humain. L’étude a été publiée dans Environmental International et révèle que de petites particules ont été trouvées chez près de 80% des participants humains testés.

Ces microplastiques peuvent se déplacer librement dans le corps et se coincer dans les organes, un scénario qui pourrait entraîner d’importants problèmes de santé. Maintenant qu’ils savent qu’il y a des microplastiques dans le sang humain, les scientifiques s’attachent à comprendre les effets, à court et à long terme, sur la santé.

Dans des expériences en laboratoire, les microplastiques ont endommagé des cellules humaines. Comme nous le savons déjà, les aliments et même l’eau peuvent contenir de petites particules. En fait, l’air même que nous respirons peut contaminer notre corps, car les microplastiques sont partout.

Une étude révèle des microplastiques dans le sang

Les chercheurs ont examiné des échantillons de sang de 22 donneurs adultes anonymes. Bien qu’ils soient en bonne santé, 17 d’entre eux avaient des particules de plastique dans leur corps. Le plastique PET, généralement présent dans les bouteilles de boissons, a été trouvé dans la moitié des échantillons collectés. À son tour, le plastique polystyrène, utilisé pour emballer les aliments, par exemple, a été détecté chez un tiers des participants.

Notre étude est la première indication que nous avons des particules de polymère dans notre sang – c’est un résultat révolutionnaire. Mais il faut élargir l’investigation et augmenter la taille des échantillons, le nombre de polymères évalués, etc.

Kick Vethaak, professeur à la Vrije Universiteit Amsterdam aux Pays-Bas, a déclaré au Guardian.

Des études antérieures ont montré que les microplastiques sont 10 fois plus présents chez les bébés que chez les adultes. Cela pourrait s’expliquer par la façon dont les premiers se nourrissent, avec des biberons en plastique par exemple.

Nous savons aussi généralement que les bébés et les jeunes enfants sont plus vulnérables à l’exposition aux produits chimiques et aux particules. Cela m’inquiète beaucoup.

Coup de pied regretté Vethaak.

Plus que cela, le professeur a noté qu' »une enquête plus détaillée sur la façon dont les micro et nano-plastiques affectent les structures et les processus du corps humain, et si et comment ils peuvent transformer les cellules et induire la cancérogenèse, est nécessaire de toute urgence, en particulier à la lumière de augmentation exponentielle de la production de plastique ».

