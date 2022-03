5 raisons pour lesquelles les haut-parleurs intelligents sont parfaits pour les seniors

À mesure que l’utilisation de la technologie augmente, le nombre de personnes âgées qui souhaitent s’adapter et vivre confortablement à leurs côtés augmente également. Étant donné que bon nombre de ces intervenants ne peuvent pas utiliser d’appareils portables, il leur devient plus difficile de rester en contact avec leur famille et leurs amis qui vivent hors de leur portée. Cependant, les haut-parleurs intelligents à commande vocale peuvent aider à résoudre ce problème et d’autres.

Voici donc quelques-unes des nombreuses façons dont les haut-parleurs intelligents peuvent apporter un soutien aux personnes âgées.

1. Les haut-parleurs intelligents peuvent aider à créer une routine

L’une des raisons pour lesquelles les haut-parleurs intelligents sont parfaits pour les personnes âgées est qu’ils aident à créer une routine quotidienne. Tout en aidant à configurer le haut-parleur intelligent de votre parent plus âgé, vous pouvez préprogrammer ensemble des actions qui sont ensuite activées avec une seule commande.

Par exemple, si vous savez que le membre de votre famille aime regarder la télévision le matin, vous pouvez prédéfinir cette tâche pour qu’il la fasse plus tard. En associant ces actions à une simple commande telle que « Bonjour », l’enceinte intelligente allumera la télévision et, par exemple, annoncera un rappel de prise de médicaments.

La même chose peut être faite la nuit. Les actions prédéfinies peuvent éteindre la télévision, éteindre les lumières et régler votre température de sommeil préférée, le tout avec un simple « Bonne nuit ».

Ces deux options permettent aux personnes âgées d’accomplir plus facilement une série de tâches quotidiennes qu’elles effectueraient normalement manuellement.

Une autre façon pour les personnes âgées d’entrer dans la routine consiste à activer plusieurs alarmes tout au long de la journée pour se réveiller, manger et se coucher. Ces alarmes vous aident également à gérer votre horaire de sommeil, vous aidant à adopter un mode de vie plus sain.

2. Simplifiez la technologie

Combien de fois avez-vous essayé d’aider vos parents ou grands-parents à utiliser leur smartphone ou leur ordinateur portable ? Dans la plupart des cas, ils essaieront de l’utiliser indépendamment, mais cela deviendra probablement trop compliqué.

C’est pourquoi les haut-parleurs intelligents sont des appareils parfaits pour les personnes âgées. Au lieu d’essayer de naviguer sur les smartphones ou de taper dans un navigateur Web, les seniors peuvent simplement demander des informations à leur colonne intelligente.

Qu’il s’agisse de vérifier la météo, d’essayer de contacter un ami ou même de trouver les nouvelles locales, une colonne intelligente est capable de fournir une réponse en quelques secondes, plutôt que de perdre des heures à lutter pour accéder à ces informations autrement. Ainsi, en même temps qu’il crée un moyen plus efficace d’accéder à l’information, il réduit l’environnement de stress.

3. Les haut-parleurs intelligents offrent une forme de compagnie

Malheureusement, de nombreuses personnes âgées passent aujourd’hui leurs journées seules en raison de restrictions physiques, d’être veuves ou de vivre trop loin de leur famille. Dans les deux cas, un haut-parleur intelligent est une excellente idée pour aider les personnes âgées à avoir une autre forme de compagnie que d’habitude : la télévision.

Comme les haut-parleurs intelligents sont créés avec leur propre personnalité, les personnes âgées peuvent discuter, jouer à des jeux et chanter des chansons avec leurs appareils. Même si nous ne sommes pas humains, les personnalités de ces colonnes peuvent aider à créer un compagnon numérique.

4. La commande vocale peut aider les malvoyants

Les haut-parleurs intelligents à commande vocale sont une excellente alternative aux appareils mobiles pour les personnes âgées ou toute personne ayant une déficience visuelle. Les haut-parleurs intelligents sont des appareils « mains libres » que les utilisateurs peuvent contrôler avec leur voix.

Cela crée une situation beaucoup plus facile pour les utilisateurs malvoyants, car ils n’ont pas besoin de regarder un écran pour trouver des informations.

Comme les malvoyants peuvent ne plus être en mesure de régler les stations de la radio ou de choisir leur CD ou vinyle préféré à écouter, les haut-parleurs intelligents peuvent fournir ce qu’ils recherchent. Avec des services de streaming tels qu’Apple Music, Amazon Music et Spotify, les haut-parleurs sont capables de lire à la fois de la musique actuelle et contemporaine.

5. Les colonnes intelligentes aident les personnes âgées ayant des problèmes de mobilité

Des haut-parleurs intelligents comme Google Nest et Amazon Echo peuvent automatiser plusieurs tâches dans la maison, ce qui permet aux personnes âgées ayant des problèmes de mobilité de vivre plus facilement de manière autonome. Par exemple, les haut-parleurs intelligents vous permettent d’éteindre les lumières oubliées, de fermer les stores et de rechercher sur le Web, le tout dans le confort de votre salon.

Une autre caractéristique de ces haut-parleurs intelligents est la possibilité de commander des produits sans avoir besoin d’un ordinateur. Tant que vos coordonnées sont déjà liées à la colonne, vous pouvez lui demander de « commander plus de thé », par exemple. Cela aide les personnes âgées à mobilité réduite à faire leurs courses sans avoir à lutter pour quitter la maison, ce qui en fait à nouveau l’appareil idéal à avoir chez soi.

Alors que la plupart des seniors font de leur mieux pour s’adapter au monde technologique, certains trouvent que c’est une expérience stressante. C’est donc le moment idéal pour obtenir un haut-parleur intelligent pour un membre de la famille ou un ami âgé.

