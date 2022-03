Des photos satellites montrent un navire russe détruit par les forces ukrainiennes

De nouvelles images satellites montrent une nouvelle victoire de l’Ukraine. La guerre entre la Russie et l’Ukraine continue malheureusement et les « victimes » sont des deux côtés. Récemment, le chef du renseignement militaire ukrainien a estimé que les forces militaires russes étaient « médiévales » et qu’elles avaient commis de nombreuses erreurs.

Des photos satellites récentes montrent un navire russe essayant d’apporter des fournitures militaires à Marioupol qui a été détruit par les forces ukrainiennes.

Les photos satellites sont de Maxar Technologies

De nouvelles images satellite fournies par Maxar Technologies montrent un navire russe incendié et inondé dans le port ukrainien de Berdiansk, dans le sud de l’Ukraine.

Le navire russe est un navire de débarquement de classe Alligator et a été touché par les forces ukrainiennes le 24 mars. Selon le New York Times, le Pentagone confirme que le navire se trouvait dans le port ukrainien pour fournir du matériel aux forces russes.

Selon Anna Malyar, vice-ministre ukrainienne de la Défense, ce navire pouvait transporter jusqu’à 20 chars, 45 véhicules blindés et 400 parachutistes. Selon le ministre, il s’agit d’une énorme « cible » qui a été détruite par les forces ukrainiennes.

La première image montre du feu et de la fumée sortant du navire, qui est partiellement submergé.

Dans la deuxième image, vous pouvez voir un réservoir en feu avec de la fumée blanche sortant du port.

Depuis début mars, des combats se déroulent à Marioupol, une ville stratégique qui relierait la Crimée sous contrôle russe aux zones sous contrôle russe dans l’est de l’Ukraine. Il y a des images satellites qui montrent la destruction.

Le 24 février, la Russie a lancé une offensive militaire en Ukraine qui a fait au moins 1.081 morts civils, dont 93 enfants, et 1.707 blessés, dont 120 mineurs, et provoqué la fuite de 10 millions de personnes, dont 3,7 millions vers les pays voisins, selon aux dernières données de l’ONU, qui avertit que le nombre réel de victimes civiles est beaucoup plus élevé.

Selon les Nations Unies, environ 13 millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire en Ukraine.

L’invasion russe a été condamnée par la communauté internationale dans son ensemble, qui a réagi en envoyant des armes à l’Ukraine et en renforçant les sanctions économiques et politiques contre Moscou.