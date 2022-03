Trendcast #21 : Droit à la réparation

Sven et Daniel parlent de durabilité – à nouveau dans un instant. Alors que le premier casting de tendance était une incursion dans tous les aspects possibles de la durabilité, cette deuxième partie porte sur le droit à la réparation, les modèles d’abonnement et le matériel open source. Et c’est aussi des réparations que les concessionnaires Netcost-security.fr vous proposent en tant que service.

La durabilité découle de la sensibilisation des consommateurs. Les téléphones comme le Fairphone 4 ou le Shift6mq reposent sur un approvisionnement transparent en ressources, une facilité de réparation et un cycle de ressources. Avec le GS5, Gigaset comprend que la durabilité signifie offrir aux utilisateurs des batteries remplaçables et transférer (partiellement) la valeur ajoutée vers l’Allemagne.

Cependant, de nombreux fabricants d’électronique sont de plus en plus conscients de leur rôle social et écologique et travaillent sur le rêve de produits vraiment équitables. Le changement de politique de mise à jour de Samsung pourrait (ou devrait) également se voir sous ces signes : 5 ans de mises à jour Android pour les nouveaux modèles Galaxy offrent une réelle valeur ajoutée, puisque les téléphones peuvent être utilisés plus longtemps sans prendre de retard sur les modèles successeurs en termes de logiciel.

Quelle que soit la façon dont vous définissez la durabilité, le mot sera probablement plus qu’un mot à la mode dans les années à venir. Mais la promesse réelle de rendre ce monde un peu meilleur.