Musée avec des dizaines de vieux ordinateurs détruits en Ukraine

Malheureusement, la guerre contre l’Ukraine est toujours très active et cause des morts et des destructions partout où elle passe. Des vies, des immeubles, des ponts, des lieux, des villes entières deviennent d’authentiques paysages noirs d’épaves qui marqueront à coup sûr l’histoire de ce conflit dont personne ne veut.

Le monde de la technologie subit également les conséquences de l’invasion russe, et récemment, il a été signalé qu’un musée avec des centaines d’anciens ordinateurs et consoles avait été bombardé et détruit à Marioupol, en Ukraine.

Musée de l’informatique en Ukraine détruit par la guerre

Bien que beaucoup ne croyaient pas que la Russie envahirait l’Ukraine, nous sommes maintenant à plus d’un mois de ce terrible conflit qui a déjà coûté la vie à des milliers de soldats et de civils, dont 136 enfants, selon des informations récentes. Les images de belles villes ukrainiennes se sont maintenant transformées en scénarios d’épave où, dans de nombreux endroits, presque rien n’est possible à récupérer.

Et au milieu de tant de bombardements, un musée qui contenait plus de 500 objets technologiques anciens a également été détruit. Le musée était une collection privée et était situé à Marioupol, la ville ukrainienne située à environ 50 km de la frontière russe qui a beaucoup fait les manchettes pendant cette guerre pour les pires raisons.

Parmi les plus de 500 pièces d’équipement, le musée comptait des ordinateurs et des consoles de jeux vidéo sortis principalement entre les années 1980 et 2000. La collection a mis plus de 15 ans à se constituer, mais il n’y a plus rien aujourd’hui pour raconter l’histoire, puisque tous les produits ont été complètement détruits après les bombardements dans la région.

L’information a d’abord été révélée sur le Twitter du collectionneur. Marc Howlettce qui a ensuite été confirmé par le Musée ukrainien du logiciel et de l’informatique. Peu de temps après, la triste nouvelle a également été confirmée par le propriétaire du musée, Dmitry Cherepanov, sur sa page Facebook it8bit.club, où il a tout partagé sur sa précieuse collection.

Parmi les produits qui se sont maintenant transformés en épaves, on voit plusieurs exemples avec beaucoup de valeur historique, comme des dizaines d’anciens ordinateurs et consoles comme l’Atari 2600 de 1877, l’Atari 7800 de 1986, plusieurs versions de la Megadrive, Master System , NES, la première PlayStation , entre autres.





À son tour, Dmitry va bien et dans un endroit sûr. Sur la page Facebook, il a écrit qu’il ne reste plus de sa collection que les souvenirs et les photographies qu’il a partagés sur la page, le site Web et la radio du musée, où il ne joue que de la musique à partir d’ordinateurs et de jeux rétro. « Il n’y a ni mon musée ni ma maison. Ça fait mal mais je vais certainement survivre et trouver une nouvelle maison« , a déclaré le collectionneur.