Tesla rappelle 947 voitures aux États-Unis pour retard dans l’affichage de l’image sur la caméra arrière

De temps en temps, certaines marques automobiles appellent plusieurs de leurs véhicules en raison d’une erreur dans le système ou dans la partie moteur, ce qui peut être plus ou moins dangereux pour la vie du conducteur et les conditions de performance de la voiture.

Des données récentes indiquent que Tesla a maintenant rappelé 947 voitures aux États-Unis en raison d’un retard dans l’affichage de l’image de la caméra arrière.

Tesla rappelle 947 véhicules américains

Selon la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), Tesla rappelle 947 de ses véhicules aux États-Unis d’Amérique car l’image de leur caméra arrière peut ne pas s’afficher immédiatement lorsque les voitures commencent à rouler à l’arrière.

Selon Reuters, la marque d’Elon Musk a déclaré à la NHTSA que le rappel couvre certains véhicules Model S 2018-2019, Model 3 Model X 2017-2020 et Model 3 2017-2020 équipés du système Autopilot Computer 2.5 et exploitant certaines versions de firmware. . Les voitures Tesla en question ne répondent pas à une norme de sécurité fédérale concernant la visibilité arrière et, à ce titre, la marque effectuera alors une mise à jour logicielle en direct afin d’essayer de résoudre le problème.

L’autorité de régulation routière a déclaré que le retard de l’image de la caméra de recul réduit la vue arrière du conducteur et augmente le risque d’accident.

Selon les révélations, le 19 décembre 2021, Tesla a commencé à implémenter un firmware pour un nombre limité de véhicules, avec « identifié une fréquence anormale de redémarrages d’ordinateurs parmi les véhicules Model 3 » en raison de cette mise à jour. La semaine suivante, la marque aura mentionné que « une enquête technique sur la condition a identifié une erreur logicielle comme cause potentielle d’une évaluation plus approfondie« .

Tour à tour, après le 9 février, et après des pourparlers entre Tesla et la NHTSA pour analyser les plaintes des consommateurs alléguant des retards ou une indisponibilité d’affichage des images arrière, plus d’une dizaine de tests ont été effectués.

La société d’Elon Musk a déclaré que « malgré l’absence de non-conformité dans les tests effectués par Tesla, une décision de rappel a été prise par prudence pour reconnaître la présence potentielle d’une non-conformité dans les véhicules concernés.« .