vivo a également préparé un smartphone pliable et le présentera bientôt

Les consommateurs sont de plus en plus intéressés par les smartphones pliables. Leurs prix baissent et cela attire de plus en plus d’utilisateurs, le contrôle revenant à Samsung et Huawei.

Bien sûr, d’autres marques cherchent également à réussir sur ce nouveau marché et leurs propositions commencent à émerger. La dernière marque à avoir montré son avenir était vivo, qui vient de révéler que son smartphone pliable existe et arrivera très prochainement sur le marché.

Il y a des nouvelles en direct à venir

En plus des propositions qu’il a développées et mises sur le marché, vivo aura préparé une surprise ces derniers mois. La marque vient de dévoiler un teaser d’une nouveauté qu’elle présentera naturellement très prochainement et qui était même attendue.

On parle du vivo X Fold, le premier smartphone pliable de la marque, sorti de ses mains sur le célèbre réseau social Weibo. La forme est apparemment similaire à celle utilisée par le Fold de Samsung, mais avec un écran très fin et une prise en charge d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

X Fold sera le pliable de la marque

D’autres rumeurs il y a quelque temps présentaient plus d’informations sur ce nouveau smartphone. Donc, nous allons avoir un écran carré de 8 pouces. Quant aux dates, il est probable que celle-ci soit présentée le 28 mars, soit la semaine prochaine.

Ce smartphone a depuis vu le jour en usage réel en Chine. Cachée par une grande coque, pour passer inaperçue, elle a fini par être photographiée et a dévoilé bon nombre de ses fonctionnalités qui seront à la disposition des utilisateurs de ce smartphone pliable de chez vivo.





Smartphone avec un écran pliable

Celui qui ressort le plus est la quasi-inexistence d’un pli sur l’écran, quelque chose que d’autres ont en tête. Cela est dû à la charnière très complexe que vivo a créée pour sa proposition. Reste à savoir quelle sera l’épaisseur du verre et sa résistance.

Compte tenu de la proximité de Vivo avec OPPO et OnePlus, on s’attend à ce qu’une grande partie de ce que le X Fold apporte proviendra d’autres propositions telles que le Find N et qu’il montrera le chemin que d’autres suivront. Il sera intéressant de voir les performances de vivo, une marque dont la splendeur ne cesse de croître sur les marchés où elle est présente.