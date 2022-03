La Russie propose d’accepter Bitcoin pour les paiements pétroliers et gaziers

Bitcoin pourrait alimenter la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Cela pourrait arriver, car il y a certainement des problèmes qui n’ont pas été pris en compte lors de la planification de l’invasion. Avec les pays qui font partie de l’OTAN très unis, la Russie considère qu’elle a encore des « pays amis » et il y a une proposition pour eux.

Un député russe a proposé d’accepter le Bitcoin pour les paiements pétroliers et gaziers, mais uniquement aux pays « amis » comme la Chine et la Turquie.

Seules la Chine et la Turquie peuvent payer en Bitcoin

Selon Pavel Zavalny, membre de la Commission de l’énergie de la Douma, la Russie peut accepter le Bitcoin comme moyen de paiement pour le pétrole et le gaz, mais uniquement en provenance de pays considérés comme amis, comme la Chine et la Turquie.

En outre, Pavel Zavalny a déclaré que le pays était disposé à vendre du carburant aux pays occidentaux (principalement les Amériques et une grande partie de l’Europe) contre de l’or et des roubles russes.

Michael Parker, directeur du cabinet d’avocats basé à Washington Ferrari & Associates, a parlé au New York Times de la pratique du blanchiment d’argent et des sanctions, a déclaré que…

La Russie a eu beaucoup de temps pour réfléchir à cette conséquence particulière. Il serait naïf de penser qu’ils n’ont pas divulgué exactement ce scénario.

Les actifs cryptomonnaies ont été à l’honneur dans la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Jeudi dernier, le 24, le PDG de BlackRock (le plus grand gestionnaire d’actifs au monde), Larry Fink, a déclaré que le conflit devrait accélérer l’acceptation des actifs numériques et incitera également de nombreux pays à repenser leur dépendance financière à l’égard des pièces.

Bitcoin est une monnaie virtuelle basée sur le système peer-to-peer (P2P). Le P2P est un système qui ne prévoit pas l’existence d’une autorité centralisée pour contrôler la monnaie ou les transactions, comme pour les autres monnaies (par exemple, l’euro est contrôlé par la Banque centrale européenne).

Bien que la Chine soit l’un des pays « amis » de la Russie, le pays a déclaré illégales toutes les transactions de crypto-monnaie. Donc, ce bonus russe ne vous intéressera peut-être pas tant que ça.