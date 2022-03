La vitesse du son sur Mars est étrangement différente, ont révélé des scientifiques

Autant vous voulez faire des comparaisons entre ce que nous savons sur notre planète et ce qu’elle sera sur Mars, autant la réalité semble éloigner de plus en plus ces deux mondes. De telle sorte que les scientifiques ont confirmé la vitesse du son sur Mars et sont arrivés à la conclusion que, étrangement, elle est très différente de la vitesse du son sur Terre.

La NASA a utilisé l’équipement du rover Persévérance pour étudier l’atmosphère de la planète rouge, et les données intriguent les chercheurs.

Comment le son martien se propage-t-il ?

Les scientifiques ont pu mesurer la vitesse du son sur Mars en utilisant des données déjà collectées par le rover Perseverance de la NASA. D’après ce qui a été trouvé, cette vitesse du son sur la planète rouge est très différente de celle connue sur Terre.

Cette mesure est très importante pour les enquêtes car elle ouvre la porte à la compréhension d’une série de facteurs, tout en nous permettant de comprendre comment la communication entre les futurs explorateurs martiens se déroulera.

Les résultats suggèrent qu’essayer de parler dans l’atmosphère de Mars pourrait avoir un effet étrange, car le son aigu semble voyager plus vite que les notes graves. Non pas que vous allez essayer, puisque l’atmosphère sur Mars est irrespirable, mais c’est certainement amusant d’y penser !

Ces données ont été publiées lors de la 53e Conférence sur les sciences lunaires et planétaires par le scientifique planétaire Baptiste Chide du Laboratoire national de Los Alamos.

La vitesse du son n’est pas une constante universelle. Elle peut changer en fonction de la densité et de la température du milieu qu’elle traverse ; plus le milieu est dense, plus il passe vite. C’est pourquoi le son se déplace à environ 343 mètres par seconde dans notre atmosphère à 20 degrés Celsius, mais aussi à 1 480 mètres par seconde dans l’eau et à 5 100 mètres par seconde dans l’acier.

Le son sur Mars est plus lent

Étant donné que l’atmosphère de Mars est beaucoup plus fine que celle de la Terre, environ 0,020 kg/m3, contre environ 1,2 kg/m3 pour la Terre, cela signifie que le son se propage différemment sur la planète rouge.

Mais la couche d’atmosphère juste au-dessus de la surface, connue sous le nom de couche limite planétaire, a ajouté des complications. Ainsi, pendant la journée, le chauffage de surface génère des mises à jour convectives qui créent de fortes turbulences.

Les instruments conventionnels pour tester les gradients thermiques de surface sont très précis, mais peuvent souffrir de divers effets d’interférence. Heureusement, le rover Perseverance a quelque chose d’unique : des microphones qui peuvent nous permettre d’entendre les sons de Mars, et un laser qui peut déclencher un bruit parfaitement synchronisé.

Le microphone SuperCam a été inclus pour enregistrer les fluctuations de pression acoustique de l’instrument de spectroscopie à rupture induite par laser du rover lors de l’analyse d’échantillons de roche et de sol à la surface martienne.

Chide et son équipe ont mesuré le temps entre le tir laser et le son atteignant le microphone de la SuperCam à 2,1 mètres d’altitude, pour mesurer la vitesse du son à la surface.

Les résultats confirment les prédictions faites en utilisant ce que nous savons de l’atmosphère martienne, confirmant que les sons se propagent dans l’atmosphère près de la surface à environ 240 mètres par seconde.

Cependant, la particularité du paysage sonore en mouvement de Mars est quelque chose de complètement inattendu, avec des conditions qui conduisent à une particularité jamais vue ailleurs.

En raison des propriétés uniques des molécules de dioxyde de carbone à basse pression, Mars est la seule atmosphère terrestre du système solaire à subir un changement de vitesse du son même au milieu de la bande passante audible (20 Hertz à 20 000 Hertz).

Écrivez les chercheurs.

Aux fréquences supérieures à 240 Hertz, les modes vibrationnels activés par la collision des molécules de dioxyde de carbone n’ont pas le temps de se détendre ou de revenir à leur état d’origine. Il en résulte que le son parcourt plus de 10 mètres par seconde à des fréquences plus élevées qu’à des fréquences basses.

Cela pourrait conduire à ce que les chercheurs appellent une « expérience d’écoute unique » sur Mars, avec des sons plus aigus atteignant l’auditeur plus tôt que les plus graves. Ce sera la raison d’imaginer à quel point il serait étrange que le son ait cette différence entre les graves et les aigus, dans une conversation classique entre humains.