Spotify a également déjà interrompu son service de streaming musical en Russie

L’un des moyens trouvés pour faire pression sur la Russie a été emprunté par de nombreuses entreprises internationales. Les géants de l’industrie et d’autres ont isolé le pays de Vladimir Poutine, essayant de le faire reculer de l’invasion de l’Ukraine.

Avec de plus en plus de fans, et même certaines situations de punition apparente pour ceux qui ne s’alignent pas, ces actions semblent prendre forme. Spotify a été le dernier à prendre position et a arrêté son service de streaming musical en Russie.

Spotify prend une position de force

Utilisé partout sur la planète, Spotify est le plus grand service de streaming musical sur Internet. Pour beaucoup, c’est un moyen d’être en contact avec le monde et d’avoir accès à de nombreuses nouveautés dans le monde de la musique, utilisé par des milliers.

Pour tenter de faire pression sur la Russie et Vladimir Poutine pour qu’ils renoncent à l’occupation de l’Ukraine, Spotify a désormais pris une position de force. Il a interrompu son service dans ce pays et n’est plus disponible pour quiconque essaie d’écouter de la musique ou les podcasts qu’il diffuse.

Streaming musical bloqué en Russie

En fait, cette mesure désormais prise met définitivement fin à la présence de Spotify en Russie. Début mars, il avait déjà bloqué l’accès aux comptes payants et avait également supprimé tous les contenus des chaînes RT et Sputnik. Désormais, et définitivement, il bloque également l’accès à la version gratuite.

Comme révélé dans un récent communiqué, cette décision est due à la nécessité d’assurer la sécurité de ses employés à la lumière des récents changements. Il avait l’intention de garder la version gratuite pour offrir des informations aux citoyens, mais maintenant il a vu que ce sera impossible et même dangereux.

Porte-parole de Spotify, à NPR : pic.twitter.com/adTCevk8hO —David Gura (@davidgura) 25 mars 2022

Désapprobation de l’occupation russe de l’Ukraine

Le poids des utilisateurs désormais bloqués est réduit, représentant environ 1%. Pourtant, Spotify a une forte présence en Russie, où il est le deuxième service de streaming musical le plus utilisé dans le pays.

C’est un énième acteur important qui quitte la Russie mécontent de la position prise par ce pays vis-à-vis de l’Ukraine. Il veut tenter d’isoler le pays et amener les utilisateurs à faire pression sur le pouvoir pour inverser une position qui ne semble pas faire consensus.