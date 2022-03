J’ai peu d’interfaces USB sur mon PC ? acheter un moyeu

Il est vrai que de nos jours les ordinateurs sont plus fins, plus légers et plus puissants. Cependant, il est également vrai qu’ils ont de moins en moins d’interfaces de connexion, tout étant concentré sur les interfaces USB Type-C.

Pour ceux qui ont constamment besoin d’avoir plus d’interfaces sur le PC, notre suggestion va aujourd’hui vers un concentrateur d’interface USB.

4 hubs USB 3.0 : bon, bon marché et rapide

Augmentez la connectivité et la capacité de charge de votre ordinateur avec le concentrateur USB. Notre suggestion va aujourd’hui au Hub 4 x USB 3.0 qui, en plus de vous permettre d’avoir plus d’interfaces, garantit la meilleure vitesse de transfert.

La norme USB 3.0 se traduit par une excellente compatibilité et une vitesse allant jusqu’à 5 Gbps pour un transfert de données simple et rapide.

Ce HUB est extrêmement léger et propose 4 interfaces USB 3.0. La longueur du câble de connexion est de 10 cm et le matériau du cadre est en aluminium + ABS. Il est compatible avec les systèmes Windows, Linux et macOS. A noter également que vous pouvez même connecter ce HUB à un smartphone et ainsi « gagner » plus d’interfaces.

Caractéristiques principales du concentrateur 4 x USB 3.0

Type d’interface : 4 ports USB 3.0

Connecteur : USB-C 3.0

Tension de sortie USB : 5V ⎓

Puissance de sortie maximale : 10 W (5 V ⎓ 2 A)

Longueur du câble : 10 cm

Matériau du cadre : Aluminium + ABS

Compatibilité : Windows/macOS/Linux

Dimensions : 100 x 30 x 10 mm

Poids : 40 grammes

Couleur : gris sidéral

Netcost-security.fr, en partenariat avec Prozis, te donne la possibilité d’acheter ce hub d’interface USB avec une remise de 10 % en utilisant le bon Netcost-security.fr (que tu dois mettre à l’étape 4 du paiement de ta commande).