Le gameplay de Hogwarts Legacy dévoilé

Tout d’abord, les livres de JKRowling. Puis vinrent les films et les jeux. Ils ont tous contribué à faire du sympathique petit apprenti sorcier Harry Potter une icône connue à travers la planète.

Poudlard, l’école où Harry apprend les compétences de la sorcellerie et de la sorcellerie, est ainsi devenue l’école de sorcellerie la plus célèbre au monde. Et bientôt vous verrez arriver un autre motif d’intérêt : Hogwarts Legacy.

Hogwarts Legacy, comme nous l’avons vu ici, est un jeu d’action et d’aventure basé sur l’univers Harry Potter qui est développé par les studios Avalanche Software.

Prévu pour une sortie cette année, Hogwarts Legacy a reçu dans le dernier State of Play, un nouveau trailer qui montre une partie du gameplay que les apprentis sorciers trouveront dans Hogwarts Legacy.

L’action de Hogwarts Legacy se déroule dans les années 1800, c’est-à-dire bien avant les événements des films et livres Harry Potter.

Comme Harry, dans le jeu, le joueur assume le rôle d’un apprenti sorcier récemment accepté à l’école de Poudlard sans savoir qu’il n’est pas n’importe quel élève. Il possède un don extraordinaire et extrêmement rare qui saura révéler une Magie Ancestrale et puissante, oubliée depuis longtemps.

Ce sera à vous de décider comment vous utiliserez ce pouvoir. Que ce soit pour le bien ou pour le moins bien et cela laissera une marque à jamais sur Poudlard.

Comme nous vous l’avions révélé précédemment, l’action se déroule dans l’enceinte de Poudlard, mais pas seulement. D’autres zones environnantes en dehors de l’école de sorcellerie, telles que la forêt interdite et le village de Pré-au-Lard, seront également accessibles aux joueurs. En explorant chaque coin de l’école et d’autres lieux, les joueurs rencontreront de nombreux personnages fantastiques et intéressants, parmi lesquels ils se feront des alliés et des ennemis.

Beaucoup d’entre eux fourniront à notre joueur des missions et des défis à surmonter et qu’il comprendra, des prises de décision difficiles qui influenceront l’évolution de notre personnage et la façon dont Poudlard nous comprendra.

En jouant le rôle d’un étudiant de Poudlard, le joueur expérimentera ce que c’est que d’apprendre de nouvelles techniques et compétences magiques, donc au cours du jeu, notre personnage évoluera en fonction de nos décisions. Ces évolutions se situeront au niveau de la magie et du lancer de sorts, de la création de potions ou encore de l’apprivoisement d’animaux fantastiques.

Hogwarts Legacy tente de recréer en détail le monde fantastique de Poudlard, révélant la magie à chaque instant. Tout comme les films. D’après les images qui ont été rendues disponibles au cours des derniers mois, l’environnement que le jeu présentera semble être franchement bon.

Pour tous les amoureux de cette série (de films et de livres), Hogwarts Legacy sera un titre incontournable, selon nous.

Cependant, Hogwarts Legacy ne sera pas une version intermédiaire des livres ni ne leur sera lié, car son histoire se déroule dans les années 1800, c’est-à-dire bien avant les aventures et les mésaventures de Harry Potter. En fait, l’auteur de Harry Potter, JK Rowling, n’est même pas directement lié au jeu.

Hogwarts Legacy sortira sur PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One et PC pour le moment sans date de sortie concrète, mais sûrement vers la fin de l’année.