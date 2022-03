L’UE et les États-Unis annoncent un nouveau partenariat pour réduire la dépendance européenne vis-à-vis de l’énergie russe

La guerre en Ukraine a montré très clairement que l’Europe est trop dépendante de la Russie pour l’énergie – un fait qui l’a blessée. Pour cette raison, l’Union européenne (UE) et les États-Unis d’Amérique (USA) ont annoncé un nouveau partenariat qui réduira cette dépendance.

L’UE commencera à importer du gaz naturel des États-Unis.

Les États-Unis et l’UE ont annoncé un nouveau partenariat visant à réduire la dépendance de l’Europe vis-à-vis de l’énergie russe. Selon l’Associated Press, de hauts responsables estiment que cette initiative, qui durera de nombreuses années, servira à isoler davantage le pays qui a envahi l’Ukraine.

La Russie étant un acteur majeur de l’approvisionnement énergétique de l’UE – 40 % du gaz naturel de l’Union européenne provient de Russie -, le président américain Joe Biden affirme que le président russe Vladimir Poutine utilise l’énergie pour « contraindre et manipuler ses voisins », en en plus d’utiliser les bénéfices de cette entreprise pour « faire fonctionner sa machine de guerre ».

Plus que cela, le président américain a précisé que le partenariat établi avec l’UE inversera cette dynamique, réduisant la dépendance de l’Europe vis-à-vis des sources d’énergie russes. Selon Biden, cette voie n’est pas « seulement la bonne chose à faire d’un point de vue moral », mais nous mettra « sur une base stratégique plus solide ».

En vertu de l’accord, les États-Unis et d’autres pays augmenteront leurs exportations de gaz naturel liquéfié vers l’UE de 15 milliards de mètres cubes par an. Cependant, selon l’Associated Press, il n’était pas clair quels pays fourniraient l’énergie cette année. À l’avenir, on s’attend à ce que la quantité de gaz naturel liquéfié arrivant en Europe soit encore plus importante.

Comme l’a révélé la Maison Blanche, ce partenariat vise à réduire la dépendance aux énergies fossiles sur le long terme, grâce à l’efficacité énergétique et aux sources d’énergie alternatives. En outre, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a assuré qu’il était important pour l’Europe de s’éloigner de la Russie et de se tourner vers des fournisseurs d’énergie fiables.

Notre objectif est de réduire cette dépendance aux énergies fossiles russes et de nous en débarrasser.

En parallèle, des objectifs climatiques seront pris en compte, en alimentant les infrastructures gazières en énergie propre et en réduisant les fuites de méthane.

Voir l’annonce complète du partenariat ici :