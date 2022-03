Et pourquoi aujourd’hui c’est vendredi

Dans un archipel merveilleux et désert, au milieu de nulle part, les personnes suivantes ont fait naufrage :

– deux Italiens et un Italien ;

– deux Français et une Française ;

– deux Allemands et un Allemand ;

– deux Grecs et un Grec ;

– deux Anglais et une Anglaise

– deux Bulgares et un Bulgare ;

– deux japonais et un japonais ;

– deux Chinois et un Chinois ;

– deux américains et un américain

– deux Irlandais et une Irlandaise ;

– deux portugais et un portugais ;

Un mois plus tard, dans ces îles absolument merveilleuses, au milieu de nulle part, il s’est passé ce qui suit :

– Un Italien a tué l’autre Italien à cause de l’Italien ;

– Les deux Français et la Française vivent heureux ensemble dans un m3nage-a-3

– Les deux Allemands ont fixé un horaire strict de visites alternées à l’Allemand;

– Les deux Grecs dorment ensemble et le Grec nettoie et cuisine pour eux ;

– Les deux Anglais attendent que quelqu’un les présente à l’Anglaise ;

– Les deux Bulgares regardèrent longuement l’océan, puis ils regardèrent longuement la Bulgare et se mirent à nager ;

– Les deux Japonais ont envoyé un fax à Tokyo et attendent des instructions ;

– Les deux chinois ont ouvert une pharmacie/bar/restaurant/laverie, et ont engrossé la femme chinoise pour leur fournir des employés pour le magasin.

– Les deux Américaines assimilent les avantages du suicide car l’Américaine ne se plaint que de son corps, la vraie nature du féminisme, comment elle est capable de faire tout ce qu’elles font, le besoin d’accomplissement, la répartition des tâches ménagères, les palmiers et le sable qui la fait paraître grosse, comment son dernier petit ami a respecté son opinion et l’a mieux traitée qu’eux, comment sa relation avec sa mère s’est améliorée et qu’au moins, les impôts ont baissé et il ne pleut pas non plus.. .

– Les deux Irlandais ont divisé l’île en Nord et Sud et ont ouvert une distillerie. Ils ne se souviennent pas si s*xo est à l’affiche car tout se ternit un peu après quelques litres de whisky à la noix de coco. Mais ils sont contents car, au moins, les Anglais ne s’amusent pas…

– Quant aux deux Portugais, plus les Portugais qui se trouvaient également sur l’île, jusqu’à présent rien ne s’est passé car les deux Portugais ont décidé de mettre en place une commission chargée de décider lequel des deux hommes serait autorisé à demander par écrit l’établissement de contacts intimes avec la femme. Il se trouve que le comité en est déjà à sa 17e réunion et pour l’instant rien n’est décidé, d’autant plus que les procès-verbaux des 5 dernières réunions doivent encore être approuvés, sans quoi le processus ne pourra pas avancer.

Il convient également de mentionner que, de toutes les réunions, 3 ont été consacrées à l’élection du président du comité et du conseiller respectif, 4 ont été inefficaces car il a été conclu que certains principes de procédure administrative avaient été violés, 8 ont été consacrées à discuter et rédiger le règlement de fonctionnement de la commission et 2 ont été consacrés à l’approbation de ce même règlement. Il est également à noter que de nombreuses réunions n’ont pas pu se tenir ou se conclure, car deux n’ont pas continué faute de quorum, une s’est tenue à mi-chemin en signe de protestation du Timor et 5 ont coïncidé avec des jours fériés ou des jours de pont.