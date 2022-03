Tronsmart : des solutions Bluetooth pour écouter de la musique comme vous l’aimez

La musique fait partie de notre vie et les produits Bluetooth ont apporté plus de liberté dans la façon dont nous écoutons et où nous écoutons. Les haut-parleurs sans fil, ainsi que les écouteurs, sont l’une des meilleures options disponibles aujourd’hui.

Tronsmart propose plusieurs modèles de haute qualité disponibles à des prix très compétitifs et aujourd’hui, nous mettons en évidence certains d’entre eux qui sont en vente anniversaire.

Colonne de voyage Tronsmart Trip

L’enceinte Tronsmart Trip est un petit appareil Bluetooth prêt à être emporté partout, avec de très petites dimensions de seulement 169,5 x 81 x 40,7 mm et avec un anneau à fixer n’importe où.

Tronsmart Trip intègre la technologie Bluetooth 5.3, est certifié IPX7, donc étanche, et la batterie est de 2000 mAh, avec une autonomie allant jusqu’à 20 heures, avec un volume à 50%.

L’enceinte de voyage bluetooth Tronsmart Trip sera disponible pour seulement 15,89 €, TVA incluse et en utilisant le coupon d’anniversaire disponible sur la page, dans une promotion à partir du 28 à 8h00. Les frais de port sont gratuits et l’expédition est rapide, fabriquée depuis l’Espagne.

Voyage Tronsmart

Écouteurs Apollo Air et Apollo Air+ avec ANC

Apollo Air et Apollo Air+ partagent la plupart des spécifications, la principale étant la suppression active du bruit hybride (ANC), capable d’éliminer jusqu’à 35 dB aux basses, moyennes et hautes fréquences.

Avec ANC, l’utilisateur, via l’application dédiée, peut choisir trois modes disponibles : on, off ou son ambiant. Avec l’ANC activé, les bruits externes qui ont tendance à perturber la concentration des utilisateurs sont éliminés. Avec le son ambiant activé, c’est génial de continuer à écouter de la musique et à parler à quelqu’un en même temps sans avoir à retirer les écouteurs.

Ils intègrent 6 microphones, deux feedforward, deux feedback et deux conversation, pour que l’ANC fonctionne pleinement.

Ils intègrent la puce Qualcomm QCC3046, une version haut de gamme développée pour ce segment, avec décodage audio aptX, qui permet une transmission plus rapide et une latence plus faible. TWS+ est un autre avantage par rapport à la concurrence. Dans ce cas, les écouteurs se connectent tous les deux directement au smartphone, au lieu de se connecter l’un à l’autre, lui-même connecté au smartphone (dans le cas du TWS).

L’une des premières différences entre les deux est le fait que le modèle Apollo Air + est livré avec la technologie aptX Adaptive, en plus de Qualcomm aptX, offrant un son haute résolution ininterrompu. Les deux intègrent Bluetooth 5.2 pour une transmission de signal plus rapide et avec moins de pertes et sont également certifiés IP45, ce qui garantit la résistance à l’eau (par exemple, les gouttes de pluie), la sueur et la poussière.

Le son peut être contrôlé via l’application et la marque garantit une autonomie allant jusqu’à 5 heures sur une seule charge, plus 20 heures fournies par le boîtier de charge.

Les écouteurs Tronsmart Apollo Air et Apollo Air+, avec suppression active du bruit, sont disponibles en noir ou blanc, pour seulement 42,72 € et 66,80 €, respectivement, également en vente anniversaire. La livraison est gratuite et il n’y a pas de frais de livraison supplémentaires.

Tronsmart Apollo Air

Tronsmart Apollo Air+

Enceinte Bluetooth Tronsmart Bang 60W

Tronsmart Bang est une nouvelle enceinte sans fil avec connexion Bluetooth d’une puissance de 60W. Il intègre deux tweeters et deux woofers, ce qui garantit une restitution sonore stéréo.

L’une de ses particularités est le fait qu’il intègre un système de lumières LED qui peut être défini par l’utilisateur ou varié au rythme de la musique. La batterie intégrée garantit la lecture de musique pendant environ 15 heures.

Le Tronsmart Bang est doté de la technologie brevetée SoundPulse, offrant un son plus fort et plus de puissance que les haut-parleurs ordinaires. Une autre particularité de cette enceinte est qu’elle peut être connectée jusqu’à 100 autres enceintes Bang, grâce à la technologie Tronsmarts TuneConn, afin d’amplifier l’expérience audiovisuelle. Il prend également en charge Bluetooth 5.0 et NFC.

Les utilisateurs, via l’application, pourront régler certains paramètres, à savoir les modes de lecture tels que Hi-Fi, Classique, Vocal, Deep Bass, Rock et 3D, en plus de pouvoir régler l’égaliseur manuellement. Tout cela est pris en charge par l’assistant vocal.

De plus, il est certifié IPX6, résistant à l’eau et vous permet de charger d’autres appareils tels qu’une batterie portable.

L’enceinte portable Tronsmart Bang d’une puissance de 60 W est disponible pour environ 125 €, en utilisant le coupon de réduction anniversaire. Les frais de port sont gratuits et l’expédition se fait depuis l’Europe.

Tronsmart Bang