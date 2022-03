L’UE adopte de nouvelles règles pour freiner les géants de la technologie

Les négociateurs de l’Union européenne (UE) ont convenu de nouvelles règles qui limitent les abus anticoncurrentiels commis par les géants de la technologie. De cette manière, une norme sera établie, afin d’égaliser les conditions de concurrence sur les marchés numériques mondiaux.

Les obligations et les interdictions entreront en vigueur plus tard cette année.

Dans un accord public récemment rendu, les négociateurs du Parlement européen et du Conseil sont parvenus à un consensus politique sur la loi sur les marchés numériques. Il énonce un éventail d’interdictions et d’obligations qui devront désormais être prises en compte par des géants tels que Google, Meta, Apple et Amazon, ainsi que d’autres petites entreprises technologiques – éventuellement Booking et Alibaba.

Ainsi, une norme sera établie, afin d’égaliser les conditions de concurrence sur les marchés numériques mondiaux.

La loi sur les marchés numériques met fin à la domination croissante des grandes entreprises technologiques. Désormais, les entreprises Big Tech doivent montrer qu’elles permettent également une concurrence loyale sur Internet. Les nouvelles règles contribueront à faire respecter ce principe de base. Le temps des longues poursuites antitrust est révolu, au cours duquel les autorités étaient à la traîne par rapport aux grandes entreprises technologiques. L’Europe assure ainsi plus de concurrence, plus d’innovation et plus de choix pour les utilisateurs.

a déclaré le député européen Andreas Schwab.

Les nouvelles règles adoptées par l’UE incluent des restrictions sur la combinaison de données personnelles provenant de différentes sources, des autorisations pour permettre aux utilisateurs d’installer des applications à partir de plateformes tierces, une interdiction de regrouper des services et une interdiction des pratiques d’auto-préférence.

De plus, il existe désormais des exigences d’interopérabilité pour les services de messagerie. Autrement dit, des applications telles que WhatsApp, iMessage et Facebook Messenger devront s’ouvrir et fonctionner avec des plateformes de messagerie plus petites. Pour les discussions de groupe, cette exigence sera mise en œuvre sur quatre ans.

L’UE impose des sanctions aux géants de la technologie

Si les géants de la technologie ne respectent pas les règles établies par l’UE, les négociateurs ont déterminé qu’ils peuvent être punis, dans le cas des premières infractions, jusqu’à 10% du chiffre d’affaires actuel, dans le monde, et jusqu’à 20% , en cas d’infractions répétées.

Désormais, la Commission européenne est chargée de faire respecter les règles et de recruter des fonctionnaires, pour les services concernés, qui seront impliqués dans les processus.

