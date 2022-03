D’anciens modérateurs poursuivent TikTok pour « détresse émotionnelle » à cause de vidéos violentes

TikTok est actuellement l’un des réseaux sociaux les plus populaires au monde, principalement utilisé par les jeunes et les adultes. Cependant, la plateforme est également connue pour avoir été impliquée dans plusieurs controverses sérieuses, préoccupant notamment de nombreux éducateurs et experts en sécurité numérique.

Maintenant, deux anciens modérateurs de TikTok ont ​​poursuivi la société pour dommages et détresse émotionnelle en raison de la vision de plusieurs vidéos dérangeantes.

Sue TikTok pour avoir regardé des vidéos dérangeantes

Selon les informations, deux anciens modérateurs de TikTok ont ​​déposé une plainte ce jeudi (24) contre le réseau social TikTok et sa maison mère, la société chinoise ByteDance. Les plaignants sont Ashley Velez et Reece Young et ont travaillé pour la plateforme vidéo au cours de la dernière année 2021.

Le rôle des anciens salariés était alors de modérer le contenu et, dans ce cadre, ils devaient regarder et assister à des vidéos avec « de nombreux actes de violence extrême et graphique », dont des meurtres, de la bestialité, de la nécrophilie et bien d’autres images troublantes. De cette manière, le procès vise à accuser TikTok de négligence et de violation des lois du code du travail en Californie, l’État où les opérations de la plateforme sociale sont basées aux États-Unis.

Les plaignants disent avoir été chargés de visionner des heures entières des images troublantes et violentes, souvent 12 heures par jour. En conséquence, tous deux ont même dû rechercher un soutien psychologique spécialisé, qu’ils ont payé de leur poche, pour faire face à l’impact émotionnel que leur rôle impliquait.

Le procès accuse TikTok d’imposer des « normes de productivité » élevées aux modérateurs, les forçant à afficher de grandes quantités de contenu dérangeant. À son tour, il est également mentionné que les anciens employés étaient également obligés par l’entreprise chinoise de signer des accords de confidentialité comme l’une des conditions de leur travail.

Images de mort, pornographie, mineurs et beaucoup de violence

Dans une interview, la plaignante Ashley Velez a déclaré que :

Nous avons vu la mort et la pornographie très graphique. Je voyais des filles mineures nues tous les jours. J’ai regardé des gens se faire tirer dessus et une autre vidéo d’un enfant battu, ce qui m’a fait pleurer pendant deux heures d’affilée. Les mineurs nus étaient une pléthore de ce que j’ai vu. Les gens comme nous ont besoin de filtrer les contenus désagréables. Quelqu’un doit souffrir en regardant ces choses, pour que personne d’autre ne le fasse.

À son tour, l’avocat Steve Williams, qui a présenté l’affaire, de Joseph Saveri, a déclaré :

Nous voyons des défis TikTok et des choses qui semblent amusantes et légères, mais la plupart ne connaissent pas cet autre côté sombre de TikTok où ces personnes aident, nous n’avons donc jamais à les voir.

Dans d’autres cas similaires, ce type de rôle sur les réseaux sociaux a même été qualifié de « pire emploi dans la technologie », car de nombreux employés finissent par souffrir de dépression, symptômes caractéristiques du trouble post-traumatique et des idées suicidaires.