Les États-Unis excluent certaines importations chinoises des tarifs, ce qui pourrait faire baisser les prix des cartes mères et des GPU

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Le bureau du représentant américain au commerce rétablit les exemptions expirées sur certains tarifs imposés sur les importations chinoises par l’administration Trump. Parmi les éléments ajoutés à la liste d’exclusion figurent les cartes de circuits imprimés (PCB), qui font partie intégrante du matériel grand public comme les cartes mères et les cartes graphiques.

Le bureau de l’USTR a rétabli 352 exclusions de produits expirées des tarifs américains « Section 301 » sur les importations chinoises, écrit Reuters, ce qui est moins que les 549 exemptions éligibles qu’il avait envisagées. Les produits couvrent une gamme de 370 milliards de dollars d’importations chinoises que l’ancien président Trump a frappées avec des droits de douane de 7,5 % à 25 % pendant la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine.

Parmi les articles figurent des moteurs électriques, certaines pièces automobiles et produits chimiques, des sacs à dos, des vélos, des aspirateurs et des PCB. Les exclusions sont rétroactives du 12 octobre 2021 au 31 décembre 2022.

Tom’s Hardware note qu’il y a une chance que les fabricants de cartes mères et de cartes graphiques répercutent les économies sur les consommateurs, même si nous verrons probablement les premiers affectés plus que les seconds, étant donné que les prix des GPU sont impactés par d’autres facteurs, tels que les scalpers et les mineurs.

En décembre dernier, Nvidia et Zotac ont demandé à l’USTR de rétablir les exemptions sur certains produits électroniques fabriqués en Chine. Nvidia a spécifiquement cité le manque de fabrication de GPU en dehors de la Chine. « Les produits ne sont pas fabriqués aux États-Unis et en quantités limitées à Taïwan. Les efforts visant à créer de nouvelles capacités dans des pays qui ne fabriquent pas actuellement de tels produits (comme les États-Unis et le Vietnam) ont échoué et ont été gravement entravés par les retombées de COVID. -19 », a déclaré Nvidia.

HP a également noté l’importance de la Chine en tant que principale source d’importation, tandis qu’Apple, Google et Intel ont déposé des commentaires exhortant l’USTR à exempter de droits de douane certains produits électroniques fabriqués en Chine.

Même si le rétablissement des exemptions n’affecte pas les prix des cartes graphiques, ceux-ci ont baissé récemment. L’Allemagne a connu ses prix les plus bas depuis le début de 2021, et une carte dans le pays est en fait inférieure au PDSF, tandis que nos recherches montrent que le point de vente moyen des GPU sur eBay a encore chuté de 10 % entre février et mars. Mais comme le souligne Nvidia, les gens paient toujours environ 300 $ de plus pour une nouvelle carte RTX que ce qu’ils ont payé pour leur GPU actuel.