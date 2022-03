Apple pourrait créer des services d’abonnement pour l’accès à l’iPhone

L’iPhone est une machine relativement chère et inaccessible à de nombreuses personnes. De plus, pour ceux qui aiment avoir toujours la dernière tendance technologique dans leurs poches, il peut devenir impossible de changer de smartphone à chaque sortie.

Apple prépare peut-être un service d’abonnement qui donnera accès à l’iPhone et à d’autres matériels à un prix plus abordable, aussi longtemps que le client en aura besoin, et avec des garanties de mise à niveau matérielle.

Il existe des entreprises qui proposent des plans d’abonnement pour accéder au matériel, comme un service de location, où vous pouvez avoir accès à un iPhone avec un petit abonnement mensuel, et à tout moment vous pouvez changer d’équipement ou simplement le rendre.

Posséder un Apple iPhone par abonnement

Le prix des équipements est élevé, de sorte que de nombreux utilisateurs, qui ont même besoin de performances optimales comme pour de nombreux appareils Apple, sont empêchés d’y avoir accès.

Bientôt, l’entreprise aura peut-être une alternative pour ces cas ou pour toute personne qui souhaite simplement avoir accès aux dernières actualités de la marque.

Selon Bloomberg, citant des sources proches, Apple est en train de créer un service d’abonnement pour l’iPhone et d’autres appareils. Semblable au programme de mise à niveau de l’iPhone, qui est désormais disponible dans certains pays, le client paierait des frais mensuels au lieu du coût total ou des versements financés. Sans trop d’informations pour le moment, l’abonnement devrait alors être géré dans le compte personnel Apple.

Dans l’article, il est mentionné que les plans d’Apple peuvent inclure des mises à jour régulières de l’équipement et qu’il devrait être publié fin 2022 ou début 2023.

Bien que les ventes de smartphones d’Apple soient un succès partout dans le monde, Apple pourrait ainsi être en mesure d’atteindre une plus grande part de clients. De plus, les services d’abonnement aux logiciels se sont révélés être un succès au sein de l’entreprise avec des bénéfices substantiels, et cette méthode peut être un complément à ces bénéfices.