Google revoit sa façon de classer les avis produits

Google révise à nouveau la politique de classement des avis sur les produits dans les résultats de recherche Google. Les gens recherchent des milliards de fois et les avis sur les produits sont l’un des éléments les plus importants pour déterminer la qualité du produit.

Les gens apprennent à connaître le produit, l’expérience en temps réel et le savoir-faire approprié. Cependant, au cours des derniers mois, la qualité des avis sur les produits a diminué. Ainsi, Google a révisé la politique de classement des avis sur les produits.

Des critiques de produits plus impartiales, détaillées et complètes seront visibles dans les principales recherches Google. Des comparaisons d’informations utiles de différents produits classeraient les avis sur les produits encore plus haut.

Pourtant, il ne s’agit pas d’une échelle de classement unique. Il peut y avoir une multitude d’autres facteurs, tels que le référencement du contenu, la rédaction commerciale et les graphiques et vidéos visuellement immersifs. Ce sont toutes des choses lorsque la qualité du produit attire les acheteurs.

Nouveaux critères Google pour classer les avis produits

Perry Liu de Google, dans un article de blog officiel, a déclaré : « pour s’assurer que les avis sur les produits dans la recherche répondent à certains critères ». Dans ce blog, Liu a transmis les critères de classement des avis produits :

Inclure toutes les informations essentielles sur le produit. Tels que les inconvénients, les avantages et la façon dont le nouveau produit est meilleur que les versions précédentes.

Les critiques doivent provenir des personnes qui l’ont utilisé. De plus, si les avis sur les produits ont montré une certaine forme physique, cela peut aider encore plus à se classer.

En outre, les informations sur le produit, une expérience unique sont plus bénéfiques. Le visuel, l’audio et les liens vers un contenu significatif peuvent contribuer à une plus grande confiance.

Élaborez lucidement pourquoi le produit diffère d’autres produits similaires.

Ce changement peut affecter considérablement le classement de nombreux avis de produits existants. Surtout en langue anglaise. De plus, au cours des prochaines semaines, la société déploiera les mises à jour sur Google.

De nouvelles bonnes pratiques pour les avis produits

Ces mises à jour peuvent profiter à ceux qui ont les critiques de produits les plus fines et les plus détaillées. Dans un article de blog séparé, Google a mis en évidence les nouvelles meilleures pratiques pour les avis sur les produits :

Audio, vidéo, visuels et autres liens utiles sur le produit. Pour soutenir l’authenticité de l’expérience, elle peut agir comme un catalyseur dans la confiance du client envers le produit.

Inclure les liens vers d’autres vendeurs pour donner un choix d’achat indépendant au lecteur.

Dans le sillage de la pandémie de Covid-19, la transformation numérique s’est opérée sans précédent. Les tendances ont radicalement changé du domaine physique à la réalité virtuelle. C’est pourquoi les personnes qui utilisent Internet pour se divertir l’utilisent plus bruyamment pour les accessoires de la vie quotidienne.

Emballer

La recherche de produits en ligne est devenue une routine normale et maintenant, au milieu des critiques croissantes concernant les politiques de classement des recherches, Google a modifié la politique de classement des avis sur les produits. Dans la nouvelle politique, seuls les avis les plus complets, précis et transparents seront bien classés dans la recherche Google.

Grâce à ce processus rigoureux, Google identifiera des critiques de produits de haute qualité pour aider les clients.