Cybertruck entrera en production en 2023, selon Elon Musk

Compte tenu de l’historique des reports auquel Elon Musk nous a déjà habitués, difficile de voir si ce sera réellement la date officielle. Cependant, le PDG de Tesla a révélé que le Cybertruck entrerait en production en 2023.

Après quatre ans, l’attente semble terminée.

Pour ceux qui ont précommandé le Cybertruck de Tesla, cela pourrait être une nouvelle encourageante. Après tout, après quelques années d’attente et plusieurs retards, Elon Musk a révélé que le camion électrique de Tesla pourrait être prêt à être fabriqué plus tard cette année et pourrait commencer la production en 2023.

La nouvelle a été donnée lors de la cérémonie d’ouverture du nouveau Gigafactory chez Tesla à Berlin en répondant à une question sur les objectifs à court terme du constructeur. Selon le PDG, cela se concentrera, de plus en plus, sur la production des modèles Y et 3, ainsi que sur le développement du Cybertruck. Il est prévu que celui-ci soit terminé en 2022 et que la production commence en 2023.

Nous voulons terminer le développement de Cybertruck cette année et être prêts pour la production l’année prochaine.

Elon Musk a déclaré lors de la cérémonie d’ouverture de la nouvelle Gigafactory de Tesla à Berlin.

Le camion électrique de Tesla a été dévoilé en 2019, avec l’annonce qu’il serait prêt pour le marché en 2021. Cependant, les retards consécutifs ont bouleversé les passionnés de Tesla, ainsi que les plus d’un million de personnes qui ont pré-commandé le camion camion électrique. Plus que cela, ceux-ci pourront s’interroger sur le succès de cette promesse constructeur.

Plus tôt, Elon Musk avait déclaré que Tesla changeait d’orientation et que la priorité, en 2022, serait son robot humanoïde Optimus.

