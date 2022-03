OnePlus 10 Pro sera lancé dans le monde entier le 31 mars

Le OnePlus 10 Pro a été lancé pour la première fois en Chine le 11 janvier. Depuis lors, les passionnés de téléphonie mobile du monde entier attendaient le lancement mondial. Cependant, après une longue attente et de la patience, le OnePlus 10 Pro se mondialise le 31 mars à 10 heures, HE.

Les utilisateurs ne devraient pas s’attendre à grand-chose lors de la sortie mondiale car la plupart des détails et des spécifications resteraient inchangés. Pourtant, une grande partie de l’annonce tournera autour de la date et du prix du OnePlus 10 Pro.

Malgré la première sortie en Chine avant de sortir sur le marché mondial le 31 mars, vous aimerez toujours entendre parler de la conception, des fonctionnalités de l’appareil photo et de l’affichage du nouveau mobile phare, le OnePlus 10 Pro. Alors, sachons les détails cruciaux du nouveau combiné mobile à venir.

Caméra ultra large

Les fonctionnalités de l’appareil photo du OnePlus 10 Pro sont étonnantes et exaltantes. Il existe de nombreuses fonctionnalités sophistiquées de la pellicule, telles que la triple caméra arrière. L’appareil photo principal a une configuration ultra large de 48 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels.

De plus, la caméra frontale a une capacité de 32 mégapixels tandis que la caméra selfie est de 16 mégapixels. Il existe également un ajout important de mode de prise de vue, appelé photographie par calcul et image RAW.

Cette fonctionnalité étonnante convient mieux aux utilisateurs qui souhaitent profiter des fichiers RAW riches en données pour capturer chaque instant de la vie. De plus, trois caméras arrière sont utilisables en mode Hasselblad Pro.

Le mode vidéo pour l’enregistrement vidéo manuel et les superbes rouleaux de caméra sont parfaits pour enregistrer chaque instant de la vie qui passe.

Conception d’affichage

La conception de l’écran du OnePlus 10 Pro est unique, intuitive et immersive. Il dispose d’un cadre en aluminium et est disponible en deux couleurs distinctes. Ainsi, Volcanic Black et Emerald Forest sont les deux couleurs du OnePlus 10 Pro.

La quintessence des compétences architecturales est visible dans l’alignement du poids vers le centre. Cela permet l’équilibre lors de la cueillette en main. De plus, son écran est un QHD de 6,7 pouces. Son taux de rafraîchissement est de 120Hz.

En plus d’avoir l’écran OLED 120 Hz, le OnePlus 10 Pro est doté d’une batterie de 5000 mAh avec une charge sans fil de 50 W. En bref, ces caractéristiques sont importantes pour l’attrait visuel et l’attraction des clients.

La batterie du OnePlus 10 Pro

La synchronisation de la batterie des téléphones Android devient parfois difficile à entretenir. Cependant, le OnePlus 10 Pro sort dans le monde entier avec une capacité de batterie abondante.

Il a une capacité de batterie de 5000 mAh et une puissance de charge filaire de 80W SuperVOOC. De plus, la puissance de la batterie sans fil est de 50 W AirVOOC. Les fonctionnalités étonnantes du OnePlus 10 Pro sont distinctes dans un ensemble de combinés.

Spécifications du OnePlus 10 Pro

Le OnePlus 10 Pro a été lancé pour la première fois en Chine. Il est donc évident que les spécifications sont à afficher pour le public en dehors de la Chine. Maintenant, quand il va être lancé à l’échelle mondiale le 31 mars, nous savons la plupart des choses sur le produit phare 10 Pro que la société a exprimées dans un tweet. Les spécifications générales du OnePlus 10 Pro sont répertoriées ci-dessous.

Spécifications du OnePlus 10 Pro Processeur Snapdragon 8 Gen 1 Dimensions 163 × 73,9 × 8,55 mm Recharge filaire 80W SuperVOOC Afficher 120 Hz « AMOLED fluide avec LTPP » La batterie 5 000 mAh Chargement sans fil 50W AirVOOC SE OxygenOS 12 Caméra arrière 48MP + 50MP + 8MP, double OIS Caméra frontale 32MP

Emballer

Le OnePlus 10 Pro a été lancé pour la première fois en Chine. Ainsi, la plupart de ses détails sont les mêmes. En conclusion, ce produit phare n’est pas très surprenant et a également montré de multiples défauts. Comme sa durabilité est très faible par rapport aux versions précédentes. De plus, il s’enclenche en quelques secondes si vous essayez de le séparer.

Certains passionnés de téléphonie mobile s’attendent à ce que la société lance un OnePlus 10 moins cher avec le OnePlus 10 Pro. Cependant, il n’y a même pas une possibilité lointaine d’une telle chose.

De plus, le PDG Pete Lau de la société a récemment suggéré que nous n’annoncions aucune variante non Pro moins chère du OnePlus 10 Pro.