Le Parlement européen approuve 10 années supplémentaires d’itinérance en Europe sans frais supplémentaires

Après de nombreuses années à payer des prix élevés pour les communications à l’étranger, les citoyens européens ont reçu d’excellentes nouvelles en 2017. C’est cette année-là que l’itinérance gratuite a été introduite.

Maintenant que ces règles ont pris fin, il est temps de renouveler et d’apporter à l’Europe quelques années supplémentaires de communications à des prix équitables. Ainsi, le Parlement européen a approuvé 10 années supplémentaires d’itinérance dans l’UE sans frais supplémentaires.

Itinérance étendue en Europe pendant 10 ans

Le Parlement européen a approuvé un accord qui permet aux citoyens de l’UE d’utiliser leur téléphone mobile dans d’autres États membres pour des appels, des messages ou Internet sans frais supplémentaires pendant encore 10 ans.

Avec les règles mises à jour, approuvées par 581 voix pour, deux contre et cinq abstentions lors de la session de l’Assemblée européenne à Bruxelles, il est prévu que les citoyens pourront continuer à utiliser leur téléphone en Europe de la même manière.

Ainsi, ils peuvent appeler, envoyer des SMS et utiliser les données mobiles lorsqu’ils voyagent dans l’UE, sans frais supplémentaires et avec la même qualité qu’à la maison.

Appels dans n’importe quel pays sans frais supplémentaires

Les règles actuelles sur l’itinérance expireront le 30 juin 2022, de sorte que la proposition maintenant approuvée et convenue entre les négociateurs du Parlement et du Conseil en décembre dernier prolonge le régime d’itinérance comme dans le pays pour une nouvelle période de 10 ans.

Cela ajuste également les prix maximaux et apporte de nouvelles mesures pour garantir que les consommateurs bénéficient d’un accès aux services d’itinérance avec la même qualité que celle dont ils disposent dans le pays d’origine.

Il est également prévu que les voyageurs aient le droit d’être correctement informés de la possibilité de frais involontaires pour les services qu’ils utilisent en itinérance, ainsi que d’un accès gratuit et amélioré aux communications d’urgence.

Utilisez votre téléphone comme si vous étiez chez vous

En outre, et comme demandé par les députés, la Commission devrait évaluer les mesures relatives aux communications intra-européennes (appels et SMS du pays d’origine vers un autre État membre) et évaluer la nécessité de réduire les plafonds au profit des consommateurs.

Le texte qui vient d’être révisé ajuste encore les plafonds tarifaires afin de garantir que la fourniture de services d’itinérance au niveau du détail aux prix nationaux est durable pour les opérateurs de l’ensemble de l’UE.

Le règlement, qui devra encore recevoir l’approbation définitive du Conseil de l’UE, entrera en vigueur très prochainement, dès le 1er juillet 2022.