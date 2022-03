WhatsApp : au revoir la limite de téléchargement de fichiers de 100 Mo

WhatsApp n’a pas besoin d’être présenté, car c’est l’une des plateformes numériques les plus utilisées au monde pour la communication entre les personnes. Cependant, cette plateforme présente certaines limitations qui n’ont plus de sens de nos jours.

L’une de ces limitations est l’envoi de fichiers jusqu’à 100 Mo. La société teste déjà l’envoi de fichiers jusqu’à 2 Go.

WhatsApp passe la limite de transfert de fichiers à 2 Go… mais toujours uniquement en Argentine

L’une des limites qui agace le plus les utilisateurs est l’envoi de fichiers pouvant atteindre 100 Mo maximum. Consciente de cette limitation et également consciente de la concurrence, la société responsable de WhatsApp teste déjà la possibilité d’envoyer des fichiers jusqu’à 2 Go. Actuellement, WhatsApp permet déjà l’envoi de fichiers volumineux, mais uniquement en Argentine.

Selon WhatsApp, l’Argentine a la particularité d’être un pays avec un nombre considérable d’utilisateurs, sans devenir un géant comme le Brésil, et en même temps d’avoir une grande variété d’utilisateurs et d’appareils, ce qui permet d’évaluer différents scénarios.

Bien sûr, il y a toujours un moyen de contourner cette limitation. L’utilisateur peut toujours le télécharger sur un service cloud et partager le lien. Cependant, avoir la possibilité de partager directement est toujours beaucoup plus pratique et rapide. Il convient de noter que 2 Go est la même limite que Telegram.

Selon les dernières données, WhatsApp compte plus de 2 milliards d’utilisateurs.