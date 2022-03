Cette grue n’est pas exactement une grue, c’est une batterie pour stocker et fournir de l’énergie.

Il ressemble à une grue, il a la taille d’une grue, il a une structure de grue, un mécanisme de grue, mais ce n’est pas une grue comme on le voit dans la construction civile et d’autres scénarios de chargement et de déchargement. Bon, alors qu’est-ce que c’est ? Il s’agit d’une batterie, ou plutôt d’un système de stockage innovant basé sur la gravité.

Dans la commune suisse d’Arbedo-Castione, une grue de 70 mètres s’élève dans le paysage. Six bras dépassent du sommet et soulèvent des blocs géants dans le ciel. Cependant, ce ne sont pas des blocs de construction et cette grue n’est pas exactement utilisée pour la construction.

Oui c’est une batterie…

La tour en acier est un système de stockage d’énergie mécanique géant, conçu par la startup américano-suisse Energy Vault. Ce système repose sur la gravité et des briques de 35 tonnes pour stocker et libérer de l’énergie.

Lorsque la demande en énergie est faible, la grue utilise l’électricité excédentaire du réseau suisse pour soulever les briques et les empiler dessus. Lorsque la demande d’énergie augmente, les briques sont abaissées, libérant de l’énergie cinétique dans le réseau.

En fait, ce processus ressemble à un projet scientifique scolaire. Cependant, cette forme de stockage d’énergie pourrait être vitale alors que le monde passe à l’énergie propre.

Il y a un grand effort pour déployer les énergies renouvelables.

A déclaré Robert Piconi, fondateur d’Energy Vault, ajoutant que les entreprises subissent une pression croissante de la part des gouvernements, des investisseurs et des employés pour se décarboner.

Vive la gravité et l’énergie cinétique

Il existe deux principes de fonctionnement de base du système : la gravité et l’énergie cinétique sont utilisées pour stocker et libérer de l’énergie en élevant ou en abaissant les « masses mobiles » qui pendent des bras de la grue. Ces poids sont fabriqués à partir de matériaux recyclés.

Si on regarde les principes utilisés, on voit qu’il y a une similitude avec les centrales hydroélectriques à accumulation par pompage qui sont capables de faire aussi office de batteries géantes. La différence réside dans l’utilisation de ces gros blocs et d’un système qui permet de stocker l’énergie avec le gain d’élévation des blocs et de la restituer lorsque les poids sont abaissés.

Selon ses créateurs, en empilant ces gros blocs, des couches d’une batterie unique sont créées. Chaque nouveau palier a une capacité de stockage comprise entre 10 et 35 MWh et est capable de délivrer une puissance de 5 MW.

Lorsqu’il est temps de décharger l’énergie, la grue ramène les blocs aux niveaux inférieurs. L’énergie cinétique des blocs « tombants » fait que les moteurs qui soulevaient auparavant ces blocs deviennent un générateur qui distribue l’énergie via un onduleur au réseau électrique.

Son utilisation, telle qu’elle est, est innovante, mais Energy Vault était basée sur une méthode développée il y a plus de 100 ans.

Le système de stockage pourrait être une solution pour d’autres scénarios de production d’énergie

Ces installations sont également entièrement automatisées et résistent aux intempéries extrêmes. Ce type de stockage pourrait être utilisé dans les grandes unités de production d’énergie, comme le suggère l’entreprise à l’origine de ce projet.

Les centres de résilience d’Energy Vault seront reliés à des parcs éoliens ou solaires à proximité, comme le montre ce rendu :

Le concept a évolué vers ce que l’on appelle les « centres de résilience des coffres énergétiques ». Il s’agit d’une sorte de grand bâtiment de 20 étages et les tours peuvent mesurer jusqu’à 200 mètres.

Comme on dit, la technologie d’Energy Vault est « simple et élégante », mais la question demeure de savoir si ce système peut rivaliser avec les batteries lithium-ion en termes de prix.