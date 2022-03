La présentation GDC d’Intel met en lumière l’upscaler XeSS

Pourquoi c’est important : à quelques jours du lancement de ses premières cartes graphiques dédiées, Intel a publié une présentation à la GDC 2022 sur les tenants et les aboutissants de sa technologie de mise à l’échelle. Le diaporama offre un aperçu approfondi de XeSS et de ses résultats de performances attendus.

Cette semaine, Intel a mis en ligne une présentation PowerPoint et un flux avec un aperçu détaillé de XeSS, le concurrent de la société aux upscalers d’image DLSS de Nvidia et FSR d’AMD. Une grande partie du discours d’ouverture développe ce qu’Intel avait précédemment révélé, mais il contient de nouveaux détails.

Intel a révélé que XeSS aurait cinq modes de mise à l’échelle offrant une gamme de compromis entre la fréquence d’images et la qualité d’image, plus que l’un ou l’autre de ses concurrents. Par exemple, le mode Qualité mettra une image à l’échelle de 50 %. Intel affirme que la mise à l’échelle d’une image de 1440p à 4K améliore les performances de 53% par rapport à la 4K native. Cependant, la qualité de l’image mise à l’échelle par rapport à la résolution native reste à voir.

Intel indique que XeSS aura un mode Ultra Quality qui ne sera mis à l’échelle que par un facteur de 1,3 pour une meilleure qualité d’image, tandis que DLSS et FSR ont des modes similaires comme leurs préréglages les plus élevés. Cela dit, Redditors a trouvé des preuves d’un prochain mode Ultra Quality pour DLSS l’été dernier.



Cliquez pour agrandir.

Les trois technologies cherchent à améliorer les fréquences d’images du jeu en passant d’une résolution inférieure à une résolution supérieure, mais chacune utilise des méthodes légèrement différentes. Fait intéressant, DLSS a obtenu des résultats impressionnants grâce à l’apprentissage automatique, qui nécessite un matériel exclusif aux cartes graphiques actuelles de Nvidia. Le FSR 2.0 récemment dévoilé par Team Red utilise la mise à l’échelle temporelle, ce qui lui permet de fonctionner sur les GPU des consoles AMD, Nvidia et Xbox. Le XeSS d’Intel utilise également une méthode temporelle et des accélérateurs d’IA. Cela fonctionnera mieux sur les cœurs XMX des cartes Intel, mais devrait fonctionner presque aussi bien sur les GPU AMD ou Nvidia via DP4a Instruction.

L’un des défis qu’Intel a déclaré essayer de résoudre est le ghosting – quelque chose auquel DLSS et FSR ont été confrontés – qui provoque l’apparition de brèves images rémanentes lorsque des objets sont en mouvement. Intel a également intégré XeSS dans Unreal Engine 4 et 5, où la fonctionnalité est actuellement en version bêta fermée.

Les premiers GPU Intel seront lancés pour les ordinateurs portables le 30 mars.