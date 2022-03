WhatsApp Beta UWP est mis à jour et intègre les autocollants

WhatsApp Beta (UWP) est l’une des meilleures nouvelles que les utilisateurs de Windows 10 et Windows 11 ont reçues ces derniers mois. Personne ne s’attendait à ce que WhatsApp lance une application native respectant les lignes de conception de Windows 11, avec d’excellentes performances et consommation de ressources et la possibilité de l’utiliser sans le téléphone connecté à Internet.

L’application est toujours en version bêta et reçoit une mise à jour hebdomadaire qui inclut parfois de nouvelles fonctionnalités. C’est le cas avec la mise à jour numéro 2.2211.3.0 de cette semaine.

L’application UWP de WhatsApp continue de se développer

Dans cette version, WhatsApp Beta UWP a reçu un petit changement cosmétique que certains utilisateurs ont peut-être remarqué : la police et la taille du texte utilisé pour le mot « Chats » en haut ont changé.

Cependant, le « point fort » de cette version est le panneau d’autocollants, auquel nous pouvons accéder à partir de l’icône emoji dans la fenêtre de discussion. Malheureusement, nous verrons que ce panneau est désespérément vide car il n’est pas encore synchronisé avec nos autocollants de téléphone.

WhatsApp Beta UWP continue d’avancer lentement mais sûrement. L’application a déjà d’excellentes performances et est parfaite pour l’utiliser au quotidien. Cependant, il nous manque encore certaines fonctionnalités telles que la possibilité d’envoyer de l’audio, d’accéder à des discussions archivées ou de sélectionner plusieurs messages.

Et vous, que pensez-vous de cette application ? L’utilisez-vous sur vos PC Windows 10 et Windows 11 ? Manque-t-il d’autres fonctionnalités ou éléments de conception ? Faites le nous savoir dans les commentaires!





Développeur : WhatsApp Inc.

Prix ​​: Gratuit