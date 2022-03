Apple travaillerait sur un service d’abonnement matériel pour les iPhones et autres appareils

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Apple est censé développer un service d’abonnement matériel qui permettrait aux clients d’accéder à des appareils tels que l’iPhone et d’autres gadgets en échange d’un abonnement mensuel. Le géant de la technologie exploite déjà le programme de mise à niveau de l’iPhone, un service similaire dans lequel les clients peuvent passer à un nouvel iPhone après avoir effectué 12 paiements mensuels. Vraisemblablement, le nouveau service pourrait inclure d’autres matériels Apple comme les écouteurs, l’Apple Watch ou l’iPad.

Bloomberg a décrit le service d’abonnement comme la plus grande poussée d’Apple à ce jour vers des ventes automatiquement récurrentes. Le programme est activement développé, ont indiqué des sources à la publication, et aucun autre détail n’a été mentionné.

Le service pourrait rendre les produits Apple accessibles à un plus grand nombre d’acheteurs, en particulier ceux à faible revenu qui ne peuvent pas se permettre d’acheter des appareils Apple ou ceux qui n’ont pas un crédit suffisant pour se qualifier pour un financement ou la carte Apple.

Nous ne savons pas non plus quel impact le service aurait sur la dynamique entre Apple et les opérateurs de téléphonie mobile. Les transporteurs perdront-ils de l’argent en étant retirés de la boucle d’achat ?

AppleCare et Apple One sont d’autres variables susceptibles de rendre le service intéressant. Regrouper les deux avec le service d’abonnement matériel à prix réduit pourrait rendre chaque produit individuel plus attrayant.

Seriez-vous intéressé par un tel service d’abonnement ou êtes-vous satisfait des options d’achat actuellement disponibles ?

Le nouveau service d’abonnement matériel pourrait être lancé d’ici la fin de cette année, ou en 2023.

Crédit image Drew Coffman, David Svihovec