GNR peut utiliser des drones dans des événements sportifs à haut risque

La GNR avait l’intention d’utiliser des drones pour contrôler les événements sportifs «à haut risque». En ce sens, par arrêté du sous-secrétaire et de l’administration interne, un avis a été demandé à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNPD) sur la demande d’autorisation d’utilisation de drones dans les manifestations sportives à haut risque.

La demande d’autorisation a été positive, malgré certaines recommandations de la CNPD, et est déjà publiée dans le Diário da República.

GNR autorisé à utiliser des drones, mais doit se conformer aux recommandations

La GNR peut utiliser des caméras de vidéosurveillance portables installées dans des «drones» pour prévenir les incidents d’ordre public lors d’événements sportifs classés à haut risque, selon une ordonnance publiée aujourd’hui dans le Diário da República.

Dans l’ordonnance, le sous-secrétaire d’État et de l’administration intérieure, Antero Luís, autorise à partir d’aujourd’hui la Garde nationale républicaine à utiliser 13 caméras de vidéosurveillance portables, installées dans des véhicules aériens sans pilote (drones) jusqu’à la fin du 2021/2022

L’autorisation du secrétaire d’État intervient après une demande faite par le commandant général de la Guarda Nacional Republicana « en vue de garantir la protection des personnes et des biens, publics ou privés, et d’empêcher la pratique de faits qualifiés par la loi de crimes dans les lieux et les événements » qualifiés à haut risque par l’Autorité pour la prévention et la lutte contre la violence dans le sport ».

L’arrêté précise que l’utilisation de caméras de vidéosurveillance portables a fait l’objet d’un avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNPD), qui a émis des « recommandations, notamment en vue de renforcer les mesures de sécurité à adopter ».

Selon l’autorisation du secrétaire d’État, l’utilisation des caméras de vidéosurveillance doit respecter les recommandations de la CNPD, à savoir que la captation des images se fait « uniquement à la verticale et sans permettre l’identification des personnes », doit faire l’objet d’une l’information du public par le biais d’affichages dans les zones d’exploitation ainsi que sur le site institutionnel et les réseaux sociaux de la GNR.

Le GNR doit communiquer au membre du Gouvernement compétent l’intention d’utiliser les caméras couplées « drones » dans un événement à haut risque donné et les conditions et modalités de leur utilisation.

L’ordonnance souligne que « l’enregistrement d’images ou la capture et l’enregistrement de sons ne sont pas autorisés », la sauvegarde de la vie privée et que « l’utilisation de caméras cachées n’est pas autorisée ».

Le commandant du groupe d’intervention sur l’ordre public de l’unité d’intervention du GNR est responsable de la conservation et du traitement des données.