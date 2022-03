Le flux chronologique d’Instagram est de retour !

Après six ans, après beaucoup d’insistance de la part des utilisateurs, le fil Instagram est désormais organisé chronologiquement. En plus de la nouveauté, il existe deux nouvelles façons de définir la présentation de la page d’accueil.

Les utilisateurs pourront créer un flux avec uniquement leurs comptes préférés.

Depuis le début d’Instagram, le flux était présenté par ordre chronologique. Cependant, il y a six ans, l’actuel Meta a décidé de changer ce modèle pour un autre, qui priorisait les profils avec lesquels les utilisateurs interagissaient le plus. Comme nous l’avons vu ici, à la fin de l’année dernière, Adam Mosseri a révélé, via twitterque l’équipe Instagram « travaillait sur une version de flux chronologique », qu’ils espéraient publier en 2022.

Comme promis, Meta a annoncé que les utilisateurs d’Instagram peuvent désormais voir leur flux organisé par ordre chronologique. De plus, il existe deux nouvelles façons d’organiser le flux de manière encore plus personnalisée : Suivi et Favoris. Ce dernier permettra à l’utilisateur de sélectionner des comptes spécifiques à partir desquels il ne souhaite pas perdre de messages.





À son tour, l’option Suivant ne recueillera que les publications des comptes que l’utilisateur suit. N’oubliez pas qu’Instagram donne des suggestions de publications tout au long du flux et présente du contenu sponsorisé.

Comme l’a confirmé un porte-parole de Meta, les utilisateurs d’Instagram ne pourront pas personnaliser le Home Feed, donc celui que l’application garantit par défaut sera toujours affiché. Pour le changer, l’utilisateur devra le faire manuellement.

En plus de cette nouveauté désormais disponible sur Instagram pour tous les utilisateurs, le Tech Times rapporte qu’une nouvelle fonctionnalité fera bientôt son apparition qui permettra d’éditer la grille de profil.

