Le satellite KA-SAT laisse les militaires (et autres) sans Internet. Était-ce une attaque ?

Il y a un mois aujourd’hui, la guerre entre la Russie et l’Ukraine a commencé. Le président ukrainien continue d’appeler au retour de la paix, mais les négociations ne semblent pas progresser comme prévu.

Dans le domaine numérique, il se passe aussi des choses étranges. Un mystérieux « piratage » du satellite KA-SAT a mis des milliers de personnes hors ligne.

Le satellite KA-SAT a laissé les clients domestiques, commerciaux et militaires dans le noir

À plus de 22 000 milles au-dessus de la Terre se trouve le satellite KA-SAT en orbite. Ce satellite se déplace à plus de 11 000 kilomètres par heure, en synchronisation avec la rotation de la planète. L’objectif principal de ce satellite est de transmettre l’Internet à haut débit dans toute l’Europe.

Depuis 2011, il aide les particuliers, les entreprises et les militaires à se connecter. Cependant, lorsque les troupes russes sont entrées en Ukraine aux premières heures du 24 février, les connexions Internet par satellite ont été interrompues. Une mystérieuse cyberattaque contre l’infrastructure terrestre du satellite – et non le satellite lui-même – a laissé des dizaines de milliers de personnes sans accès à Internet.

Un mois après l’attentat, les pannes se poursuivent. Des milliers de personnes sont toujours hors ligne en Europe – environ 2 000 éoliennes sont toujours hors ligne en Allemagne – et les entreprises se tournent vers les modems pour accéder au réseau. Plusieurs agences de renseignement, y compris celles des États-Unis et d’Europe, enquêtent également sur l’attaque.

Le piratage de Viasat est sans doute la plus grande cyberattaque publiquement connue depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie et se distingue par son impact au-delà des frontières ukrainiennes. Les experts dans ce domaine ont quelques soupçons.

Le gouvernement ukrainien n’a pas encore commenté l’attaque. Les communications par satellite, également connues sous le nom de satcom, sont largement utilisées dans le pays.

Chris Phillips de Viasat a récemment noté qu' »il n’y a à ce jour aucune preuve de dommages au satellite KA-SAT, à l’infrastructure du réseau principal ou aux passerelles en raison de cet incident ». Viasat considère que la « cyberattaque » peut être le résultat d’une mauvaise configuration dans une « section de gestion » de son réseau, comme le rapporte Reuters. La société a refusé de fournir plus de détails sur la nature technique de l’incident, citant des enquêtes en cours. Viasat dit qu’il se concentre sur la restauration du service.