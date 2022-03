Le créateur du GIF Stephen Wilhite est mort à 74 ans

Légendaire : Stephen E. Wilhite, créateur principal du Graphics Interchange Format (GIF), est décédé la semaine dernière. Le format d’image aurait probablement dû s’estomper dans le coucher du soleil depuis longtemps ; au lieu de cela, les GIF ont connu une sorte de renaissance grâce à une fonction d’animation intégrée qui est devenue populaire sur le Web dans les années 2000. La prolifération des smartphones n’a fait que concrétiser la place du GIF en tant que véritable support de communication moderne.

Wilhite a passé une grande partie de sa carrière chez CompuServe où, à la fin des années 80, il a été l’ingénieur principal de l’équipe qui a mis au point le format d’image GIF. Les GIF ont été conçus à l’origine comme un moyen d’afficher et d’échanger des « graphiques haute résolution et de haute qualité » à une époque où le matériel informatique était très primitif et les vitesses de transfert extrêmement lentes.

Sa femme, Kathaleen Wilhite, a déclaré à The Verge que son mari avait inventé le GIF tout seul. « Il l’a fait à la maison et l’a mis au travail après l’avoir perfectionné », a déclaré Kathaleen. « Il trouverait tout en privé dans sa tête, puis irait en ville le programmer sur l’ordinateur. »

Jason Reed, directeur artistique du Daily Dot, a déclaré à NPR que sans le GIF, Internet tel que nous le connaissons serait un endroit différent. « C’est un média étroit dans lequel vous pouvez en apprendre beaucoup sur la narration, spécialement adapté à la durée d’attention d’Internet », a ajouté Reed.

Wilhite a travaillé pour CompuServe sur divers projets avant de prendre sa retraite au début des années 2000.

Wilhite lors de son discours d’acceptation du prix Webby Lifetime Achievement en 2013 a dissipé toute idée fausse sur la façon de prononcer correctement GIF. C’est « JIF », comme dans la marque de beurre de cacahuète, pas « GIF » comme un cadeau.

Wilhite est décédé des suites de complications liées au Covid-19 le 14 mars. Il avait 74 ans.

