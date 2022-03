La PlayStation 5 Pro pourrait arriver fin 2023 avec deux fois plus de performances, selon la rumeur

Sony a lancé sa PlayStation 5 le 19 novembre 2020, profitant ainsi de la saison de Noël pour susciter encore plus d’intérêt et d’achat auprès des joueurs. La console est alors très bien accueillie par les consommateurs, et ne se vend plus d’exemplaires qu’en raison de la pénurie de composants qui touche plusieurs marchés, dont celui du secteur des jeux.

Mais des rumeurs récentes indiquent désormais que la nouvelle PlayStation 5 Pro pourrait arriver à la fin de l’année 2023, apportant avec elle deux fois les performances du modèle actuel de la société japonaise.

La PlayStation 5 Pro pourrait arriver fin 2023

Selon les nouvelles rumeurs dans l’industrie du jeu vidéo, Sony travaillerait déjà à plein régime sur la version Pro de sa PlayStation 5. Selon les détails et les prévisions, la console sera lancée fin 2023 ou, au plus tard , au cours du premier semestre 2024. Mais si la marque japonaise veut également profiter de la saison des fêtes, alors peut-être que la fin de 2023 est le meilleur moment.

Selon GamesRadar, l’information aura été révélée par la chaîne YouTube RedGamingTech, une source très fiable, notamment en ce qui concerne les technologies de la société nord-américaine AMD. La source a également indiqué que la PlayStation 5 Pro devrait apporter deux fois les performances de la PlayStation 5 actuelle, et peut également atteindre une évolution jusqu’à 2,5x lorsque la fonction de ray tracing est utilisée.

Regardez la vidéo de révélation ci-dessous :

Il existe également des informations selon lesquelles la PS5 Pro peut permettre au PSVR 2 d’atteindre des performances supérieures à celles utilisées par les joueurs, car il offrira une puissance de traitement supérieure par rapport au modèle de base, ce qui permettra plus de fps et une meilleure qualité au niveau graphique.

Bien sûr, pour l’instant, ces données ne sont que spéculatives, bien que de nombreuses rumeurs, selon la source, puissent être plus ou moins viables. Jusqu’à présent, il n’y a aucune information officielle de Sony à ce sujet.

D’un autre côté, peut-être à la date à laquelle ce modèle devrait arriver, peut-être que le problème de la pénurie de puces sera déjà résolu. En effet, actuellement, de nombreux joueurs n’ont même pas réussi à acquérir un exemplaire de la PS5, faute d’équipement dans les rayons des magasins. Mais bien sûr, de nombreux utilisateurs pourraient l’aimer avant d’avoir un modèle encore plus puissant.

