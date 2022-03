Flex Note – Samsung pourrait lancer un troisième modèle pliable plus tard cette année

Actuellement, Samsung propose deux gammes de modèles pliables : le Galaxy Z Flip et le Z Fold. Le Z Flip3, par exemple, était le smartphone pliable le plus vendu au monde et la tendance croissante des ventes de ces modèles semble se poursuivre.

Le fabricant, via Samsung Display, avait déjà révélé qu’il s’engagerait dans le développement de différents modèles de smartphones pliables et maintenant les preuves indiquent la possibilité que, plus tard cette année, un modèle de type tablette puisse être lancé, éventuellement appelé Flex Remarque. .

Les Samsung Galaxy Z Flip et Z Fold seront mis à jour cette année, tout comme les modèles Z Flip4 et Z Fold4, attendus pour l’été, tout comme les versions précédentes. Le Z Fold4 devrait être le premier smartphone pliable à intégrer nativement le S Pen, augmentant ainsi la liberté de création et la productivité de chaque utilisateur.

Samsung Galaxy Z Flex Note, un futur appareil pliable

Mais, selon le Galaxy Club (en allemand), un troisième élément devrait apparaître. On s’attend à ce que l’entreprise lance un modèle avec un écran plus grand, plus dans le style d’une tablette, mais également pliable.

Cette spéculation survient parce qu’au lieu de seulement deux noms de code associés aux smartphones pliables, il y en a trois, dont l’un ne suit pas la séquence de l’année dernière.

Les modèles Z Flip2 et Z Fold3 s’appelaient B3 et Q3. Cette année, les noms de code sont B4, Q4 et N4. En d’autres termes, le modèle N4 pourrait être quelque chose de totalement innovant et différent de ce que la marque a développé. De plus, il témoignera du développement des écrans souples prévu pour cette année.

L’éventuel Samsung Galaxy Z Flex Note, selon les rumeurs, devrait être une machine d’entrée sur le marché pour ce type de produit, donc sa production devrait avoir un très petit nombre d’unités.