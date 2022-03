Le PDG de Nvidia dit qu’il est intéressé par l’exploration de la fabrication de puces d’Intel

Le secteur de l’industrie du matériel est de plus en plus un sujet qui intéresse les internautes. Et la pénurie de composants causée par la pandémie de COVID-19 a montré à quel point ce segment est important et fondamental pour différents marchés.

En ce sens, de nombreuses entreprises ont dû trouver des solutions et des alternatives. Et maintenant, le PDG de Nvidia a déclaré que la société souhaitait explorer la possibilité pour Intel de fabriquer ses puces. Les marques sont rivales dans certains domaines, comme les cartes graphiques, mais il semblerait qu’elles travaillent actuellement ensemble dans le domaine de la fonderie.

Intel pourrait fabriquer des puces Nvidia

C’est lors d’une vidéoconférence avec des journalistes mercredi (23) que le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré que sa société graphique GeForce RTX était intéressée à explorer l’utilisation du processus de fabrication d’Intel dans ses puces. Selon Huang :

Ils [a Intel] s’intéressent à nous en utilisant leurs fonderies. Nous sommes très intéressés à les explorer.

Cependant, l’exécutif souligne que les pourparlers de casting prennent beaucoup de temps, puisqu’il s’agit d’intégrations dans les chaînes d’approvisionnement.

Et les réactions à cette éventualité se font déjà sentir, dès après les propos du PDG de Nvidia, les actions d’Intel ont augmenté jusqu’à 2,5 %. Il semble donc que l’idée soit acceptée avec beaucoup d’optimisme et d’attente.

Début 2021, Intel, qui jusque-là ne fabriquait que des puces qu’il concevait lui-même, a commencé à étendre son activité pour fabriquer également des puces conçues par des tiers. En outre, le géant californien a également annoncé des investissements pour de nouveaux projets ambitieux d’installations de fonderie aux États-Unis mais aussi en Europe.

À son tour, le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, a déclaré à Reuters après une audience au Sénat américain que son entreprise était « ravis de l’intérêt de Nvidia pour l’utilisation de nos capacités de diffusion« . Mais il a ajouté qu’il n’avait pas »pas de calendrier précis« , bien qu’il ait confirmé que des pourparlers étaient en cours avec la société de puces graphiques.

TSMC fabrique actuellement la plupart des puces de Nvidia, et Huang a noté que « être une fonderie du calibre de TSMC n’est pas pour les âmes sensibles« . Mais lorsqu’on lui a demandé s’il serait préoccupé par le fait de travailler avec un concurrent comme Intel, le PDG de Nvidia a déclaré qu’il était essentiel de faire confiance et de travailler avec des partenaires de l’industrie, et sa société a conclu plusieurs partenariats avec d’autres sociétés, dont Intel, étant donné que c’est « connaît nos secrets depuis des années« .