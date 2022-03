Facebook verrouille les utilisateurs qui ont ignoré le Facebook Protect

Facebook a fait face à des échecs sur plusieurs fronts. Les jeunes utilisateurs qui y passaient autrefois tout leur temps quittent Facebook. La montée en puissance d’autres plates-formes telles que TikTok, YouTube et d’autres plates-formes de médias sociaux diminue Facebook. Les poursuites anti-trust et la mauvaise protection des données ont fait de Facebook une entreprise vulnérable.

Récemment, les utilisateurs de Facebook ont ​​reçu un avis de Facebook Protect pour sécuriser leurs comptes. Cependant, la plupart des utilisateurs l’ont ignoré et, en réponse, Facebook a bloqué leurs comptes.

La question est pourquoi les utilisateurs ignorent ces messages comme spam ? Même en sachant qu’ils sont de l’entreprise, les utilisateurs de Facebook mettent ces notifications de côté. Il y a plus de 1,9 milliard d’utilisateurs de Facebook dans le monde et au fil des ans, Facebook a perdu la confiance essentielle des utilisateurs dont il jouissait depuis des décennies.

Désormais, les gens craignent que Facebook puisse échanger leurs informations avec un tiers. En raison de ces problèmes, Facebook est sous le choc pour contrôler les utilisateurs et les pirates malveillants. Dans cet article approfondi, nous approfondirons les causes du verrouillage des utilisateurs et ce qu’est précisément Facebook Protect. Alors, plongeons dans le sujet.

Pourquoi Facebook bloque-t-il les utilisateurs ?

De son côté, Facebook veut protéger les comptes de personnalités médiatiques importantes. Tels que des militants sociaux, des représentants du gouvernement, des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes contre des pirates informatiques malveillants. Cependant, la méthode adoptée par la maison mère de Facebook, Meta, n’est pas très réaliste.

Certains utilisateurs de Facebook ont ​​reçu l’e-mail de l’adresse e-mail [email protected] Cette adresse e-mail n’est pas très différente du spam. Les utilisateurs l’ont reçu comme spam et ont ignoré le Facebook Protect et l’identification à deux facteurs.

Facebook a donné la dernière date du 17 mars pour configurer la fonction Facebook Protect. Après cette date, ils ont suspendu les comptes qui n’activaient pas cette fonctionnalité.

Pourquoi Facebook introduit-il la fonctionnalité Facebook Protection ?

Au cours des dernières années, Facebook a été confronté à de multiples défis. Tels que les poursuites anti-trust, l’échec de la crypto-monnaie et une baisse du nombre d’utilisateurs quotidiens de Facebook. De plus, Facebook a été accusé de partager les données personnelles des utilisateurs avec un tiers sans le consentement des utilisateurs.

Les mauvaises politiques de protection des données de Facebook le placent dans une position critique. Ainsi est venue la fonction Facebook Protect. Facebook veut améliorer la sécurité des utilisateurs importants grâce à la fonction Facebook Protect.

Facebook a lancé la fonctionnalité Facebook Protect pour la première fois en 2018. Depuis lors, Facebook tente d’étendre ce programme à l’échelle mondiale. Aujourd’hui, environ 1,5 million d’utilisateurs ont activé Facebook Protect. Cependant, ce chiffre est d’une minute quand on le compare au nombre total d’utilisateurs de Facebook. C’est pourquoi Meta intensifie ses efforts pour ajouter le maximum d’utilisateurs à sa fonction de sécurité et de protection.

La fonctionnalité Facebook Protect est-elle aléatoire ?

Facebook Protect n’est pas une fonctionnalité aléatoire pour cibler des utilisateurs aléatoires. Justement, elle est très systématique et se concentre sur les personnels des médias. Tels que les journalistes, les militants des droits de l’homme et les représentants du gouvernement.

Ces personnes peuvent jouer un rôle dans la prise de conscience politique et la paix. Cependant, des facteurs malveillants peuvent pirater leurs comptes. Ainsi, ils peuvent promouvoir des contenus extrémistes et chaotiques pour mobiliser et dynamiser les masses.

Pour préserver la confidentialité des comptes et les rendre plus sûrs, Meta redouble désormais d’efforts pour inclure le maximum de comptes dans cette fonctionnalité.

Pourquoi les utilisateurs sont-ils mécontents de la fonctionnalité Facebook Protect ?

Les utilisateurs ne sont pas satisfaits de la fonctionnalité Facebook Protect. Ils trouvent qu’il s’agit d’une arnaque et ignorent l’identification à deux facteurs. De plus, après l’avoir ignoré, les utilisateurs de Facebook perdent leurs anciens comptes avec des souvenirs uniques de la vie. Ils montrent leur non-alignement total avec la nouvelle directive de Facebook et trouvent que c’est une tâche difficile.

L’une des utilisatrices de Facebook a manifesté son mécontentement en tweetant qu’elle ignorait le système Facebook Protect. En conséquence, Facebook a carrément bloqué son compte. De plus, l’utilisateur a qualifié l’e-mail de Facebook d’arnaque, ce qui en dit long sur le fait que Facebook perd du terrain.

J’ai été bloqué de Facebook indéfiniment aujourd’hui parce que je n’ai pas répondu aux e-mails de FB (qui ressemblaient à une arnaque) concernant son nouveau système Facebook Protect, que je devais activer aujourd’hui. Jusqu’à présent, les options de texte et de clé de sécurité ne fonctionnent pas, selon de nombreux rapports. pic.twitter.com/0aXbiqzLv7 — Liv. (@Olivia_Thiessen) 18 mars 2022

Il n’est pas vrai que seuls ceux qui ont ignoré le Facebook Protect sont bloqués sur Facebook. Même les personnes qui disposent de suffisamment de protections et souhaitent activer la fonctionnalité sont également bloquées. Un de ces utilisateurs a montré son mécontentement dans le tweet.

cher @FacebookApp: Votre nouveau Facebook Protect, que je n’ai pas demandé, continue de m’envoyer un code de vérification à deux facteurs identique, qui continue de ne pas fonctionner. Je suis maintenant effectivement verrouillé hors de mon compte. C’est une sécurité renforcée ? Je suppose que je vais passer plus de temps sur Twitter… @Méta –Mike Morrell (@RealMikeMorrell) 18 mars 2022

Emballer

La fonction Facebook Protect devrait protéger les comptes Facebook. Cependant, certains utilisateurs, bien qu’ils tentent d’activer Facebook Protect, sont confrontés au problème. Cette fonctionnalité tend à protéger les comptes Facebook des personnalités importantes. Tels que les journalistes, les militants sociaux et les représentants du gouvernement. Au lieu de protéger et de faciliter, leurs comptes sont interdits parce qu’ils ont ignoré l’e-mail apparemment frauduleux.

Facebook est confronté à des défis sur plusieurs fronts. TikTok devient la plate-forme de médias sociaux préférée dans le monde. La concurrence intense et l’échec total à restaurer la confiance des utilisateurs sur Facebook aggravent les choses. Meta doit résoudre les problèmes des utilisateurs de Facebook pour apaiser leurs inquiétudes. Sinon, le déclin terminal de la réputation de Facebook peut devenir irréversible.