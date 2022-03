Astuce : Vous voyez le dernier ajout à Chrome ? Google veut améliorer la navigation sur Internet

Chrome est un navigateur qui s’améliore constamment, sur toutes les plateformes où Google l’a. Ce sont des changements qui viennent rendre son interface plus simple d’utilisation, tandis que son moteur s’améliore et tente de s’alléger.

Parfois, Google apporte des nouvelles qui veulent aider encore plus l’utilisateur, montrant quelque chose de totalement différent. C’est ce qui est maintenant apparu, avec l’arrivée du panneau latéral, où l’utilisateur dispose d’une aide importante.

L’interface de Chrome subit toujours de petites modifications, données à l’utilisateur pour simplifier son utilisation. C’est un domaine noble qui doit être géré avec beaucoup de prudence. Cela peut être vu avec le panneau latéral.

Il s’agit d’une zone dont dispose l’utilisateur dans ce navigateur et qui peut être appelée à tout moment, simplement en cliquant sur la nouvelle icône dans la barre supérieure. Il regroupe, pour l’instant, 2 fonctions importantes qui aident ceux qui ont de nombreux onglets et utilisent Chrome en permanence.





Tout d’abord, nous avons la liste de lecture, où l’utilisateur enregistre les liens qu’il souhaite lire plus tard. Ceux-ci y sont présents en permanence jusqu’à ce qu’ils soient marqués comme lus et donc gérés.

Le second est également important, en rendant la liste des favoris plus accessible. Les marque-pages Chrome sont ainsi présents et à seulement 2 clics de souris. De cette façon, ils évitent d’avoir la barre de favoris ou de naviguer dans les menus de Chrome.

Le panneau latéral est maintenant disponible pour tous les utilisateurs de Chrome. Quiconque souhaite supprimer cette fonctionnalité n’a qu’à ouvrir le lien chrome://flags/#panneau latéral et changer l’option Défaut pour désactivéen relançant plus tard le navigateur Google.

C’est une nouveauté intéressante, notamment parce qu’elle montre comment Google parvient à développer l’interface Chrome. Avec le panneau latéral, les utilisateurs ont accès à bien plus, sans perdre la simplicité de ce navigateur.