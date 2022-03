Nvidia lance les graphiques RTX A5500 et 6 autres GPU professionnels pour ordinateurs portables

L’événement GTC 2022 de Nvidia a apporté plusieurs nouvelles intéressantes au segment de l’industrie du matériel. Nous avons déjà évoqué la structure la plus avancée au monde en termes d’Intelligence Artificielle, mais la marque a annoncé de nombreux autres produits, spécialement conçus pour le segment professionnel.

Ainsi, la marque a également lancé sa puissante nouvelle carte graphique RTX A5500 pour les ordinateurs de bureau et encore plus 6 autres GPU professionnels pour les ordinateurs portables.

Nvidia a présenté son événement ce mardi (22) où il a dévoilé ses nouveaux produits qui vont désormais s’intégrer dans son portefeuille déjà immensément vaste.

L’un des points forts est la nouvelle carte graphique professionnelle RTX A5500 pour ordinateurs de bureau, qui dispose de toute la puissance de ses 10 240 cœurs CUDA, apporte 24 Go de mémoire GDDR6 et une bande passante de 768 Go/s avec un taux de transfert de 34,1 TFLOP. Nous vous rappelons que le modèle haut de gamme actuel de ce segment, le RTX A6000, dispose de 10 752 cœurs CUDA, 48 Go de mémoire, 38,7 TFLOP et la bande passante est également de 768 Go/s.

Au final, certains experts disent même qu’il s’agit d’une carte graphique mobile GeForce RTX 3080 Ti à usage professionnel, avec deux fois plus de capacité mémoire, mais sans GDDR6X. Selon Hiram Rodriguez, spécialiste des technologies de conception chez AS-GG Architecture :

Les performances que nous obtenons de la NVIDIA RTX A5500 sont sans précédent.

En plus de ce modèle de bureau, Nvidia a également sorti 6 autres GPU professionnels pour ordinateurs portables, à savoir les RTX A5500, RTX A4500, RTX A3000 12 Go, RTX A2000 8 Go, RTX A1000 et RTX A500. Ces modèles étendent ainsi l’accès à l’IA et à la technologie de ray tracing, offrant à l’utilisateur des performances innovantes, facilitant la vie de ceux qui doivent faire face aux charges de travail les plus exigeantes.

Les ordinateurs portables équipés de ces nouvelles puces incluent les dernières technologies RTX et Max-Q, donnant aux professionnels la possibilité de faire passer leurs flux de travail au niveau supérieur.

La nouvelle carte graphique RTX A5500 pour ordinateur de bureau est devenue disponible ce mardi via les partenaires Nvidia et pour les systèmes restants arrivera à partir du deuxième trimestre. Les modèles d’ordinateurs portables seront disponibles à partir de ce printemps auprès de partenaires OEM mondiaux tels qu’Acer, ASUS, BOXX Technologies, Dell Technologies, HP, Lenovo et MSI.

Vous pouvez voir plus de détails sur ces nouvelles cartes graphiques ici. Vous pouvez également voir toutes les autres nouvelles présentées lors de l’événement sur la page officielle de l’entreprise.