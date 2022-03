La PS5 recevra le support VRR via une mise à jour dans les mois à venir

En bref : depuis son lancement, le taux de rafraîchissement variable (VRR) est l’une des fonctionnalités les plus demandées par les propriétaires de PS5. La console a théoriquement les capacités de prendre en charge la technologie, mais Sony prend son temps pour l’introduire. Cela devrait cependant arriver dans les mois à venir, selon PlayStation.

Comme vous le savez peut-être, VRR est une technologie qui permet aux écrans de synchroniser dynamiquement leur taux de rafraîchissement avec la sortie graphique. Lorsqu’il est activé, le VRR peut réduire considérablement les artefacts visuels, ce qui se traduit par une expérience de jeu plus fluide.

La technologie est disponible depuis un certain temps, mais ce n’est que maintenant que Sony a annoncé qu’elle l’implémenterait dans sa dernière console. Pourtant, ce n’est pas parce que votre PS5 prend en charge VRR que vous pourrez l’activer sur chaque jeu.

Tout d’abord, vous aurez besoin d’un téléviseur ou d’un moniteur compatible HDMI 2.1. Ensuite, les développeurs devront optimiser leurs jeux pour le VRR. Tous les jeux déjà disponibles devront être corrigés pour prendre en charge la technologie. Quant aux titres encore en développement, les créateurs peuvent les préparer avant leur sortie, en les rendant disponibles avec le support VRR au lancement.

Même si un titre ne prend pas en charge le VRR, les utilisateurs pourront toujours appliquer la technologie, améliorant éventuellement la qualité de l’image. Cependant, autoriser le VRR dans certains de ces jeux peut entraîner des problèmes visuels inattendus.

PlayStation nous rappelle que les résultats varieront en fonction de l’affichage et du jeu. La société a également promis de révéler plus de détails sur la technologie et une liste de jeux qui la prendront en charge plus près du lancement.

Dans la même annonce, la société de jeux a également déclaré que les systèmes PS5 et PS4 avaient reçu une nouvelle mise à jour aujourd’hui, introduisant les fonctionnalités apportées par la mise à jour logicielle bêta de février à tous les propriétaires de consoles. La mise à jour comprend des éléments d’interface utilisateur actualisés, une commande vocale (aperçu) pour les comptes américains et britanniques, un son mono pour les écouteurs et la possibilité de créer ou de rejoindre des groupes ouverts et fermés.

De plus, vous devriez voir de nouvelles cartes « Pro Tips » dans le centre de contrôle de la PS5, qui vous rappelleront comment appliquer des préréglages de jeu à votre console, épingler des vidéos et des applications sur votre écran tout en jouant et partager l’écran avec des amis.

PS App et PS Remote Play ont également reçu quelques améliorations. À partir de l’application PS, les utilisateurs peuvent désormais configurer ou rejoindre des parties ouvertes et fermées via l’application, de la même manière qu’ils le font sur les consoles. De plus, l’interface utilisateur PS App Game Base a été actualisée pour simplifier les processus tels que l’accès aux amis, aux groupes et aux fonctionnalités de messagerie.

En ce qui concerne les améliorations de l’application mobile PS Remote Play, PlayStation a ajouté le portugais (Brésil et Portugal), le finnois, le suédois, le turc, le grec, le thaï et le chinois (traditionnel et simplifié) comme nouvelles langues pour Screen Reader. Enfin, il a introduit un mode sombre qui sera activé en fonction des paramètres de votre téléphone.

Cette annonce intervient alors que plusieurs rapports affirment que le PlayStation Network est en panne, tandis que d’autres Etat leurs consoles ne reconnaissent pas un abonnement PlayStation Plus actif. Ces rapports ont commencé peu de temps après que PlayStation a abandonné la nouvelle mise à jour du système. Certains utilisateurs ajoutée que le redémarrage de la PS5 a résolu le problème pour eux, mais beaucoup essayé sans succès. PlayStation est déjà conscient de ces problèmes.