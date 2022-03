Rien de téléphone (1) n’est officiel. Le premier smartphone arrive cet été

C’est à la mi-février que les discussions ont commencé sur la possibilité que la société Nothing présente bientôt son premier smartphone. Aujourd’hui, la confirmation a été officiellement donnée, lors d’un événement qui s’est déroulé en ligne.

Le premier smartphone de Nothing arrive cet été, il sera basé sur Android, mais aura sa propre interface utilisateur Nothing OS.

Rien, mené par Carl Pei, n’a confirmé aujourd’hui les plans de lancement du téléphone (1), son premier smartphone très attendu. Propulsé par la plate-forme mobile Snapdragon de Qualcomm, le téléphone Nothing (1) sera le deuxième appareil à rejoindre l’écosystème de produits de l’entreprise. Rien ne parle d’un modèle construit pour une connectivité parfaite et défini par un design iconique, encore inconnu.

Lors de l’événement en direct sur la chaîne YouTube de Nothing, Rien (événement) : La véritéqui a eu lieu cet après-midi, Carl Pei a révélé quelques détails intéressants sur ce qui se prépare.

La société a également annoncé une allocation de 10 millions de dollars pour un prochain cycle d’investissement communautaire qui donnera aux investisseurs l’accès à une communauté privée Nothing, avec des avantages exclusifs et des informations précoces. Toute personne souhaitant faire partie de cette communauté peut en savoir plus ici.

Nothing téléphone (1) n’aura Nothing OS

Fidèle à la mission de Nothing, Nothing OS est construit sur un écosystème ouvert et continu qui reliera et intégrera sans effort les produits Nothing et les produits d’autres grandes marques mondiales.

La seconde est avancée, Nothing OS intègre les meilleures fonctionnalités d’Android pur, mais très concentré sur ce qui est vraiment essentiel pour l’utilisateur.

Il est conçu pour offrir une expérience rapide, fluide et personnelle. Avec une interface cohérente, le matériel s’intègre parfaitement au logiciel grâce à des polices, des couleurs, des graphiques et des sons personnalisés. Un premier aperçu de Nothing OS sera disponible via un lanceur, dédié à certains modèles de smartphones à partir d’avril.

À l’été, la société présentera alors son premier smartphone avec Nothing OS, et a déjà déclaré qu’elle disposera de 3 ans de mises à jour garanties. Pour l’instant, nous attendrons le lancement du lanceur.