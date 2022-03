L’Ukraine a capturé le système de guerre électronique russe. Jackpot pour les alliés ?

La Russie continue de détruire l’Ukraine et de tuer des civils. Les destructions viennent essentiellement des airs, car au sol, les Ukrainiens font de gros dégâts à l’armée de Poutine, qui semble mal préparée. En conséquence, les forces ukrainiennes ont capturé de nombreux chars de guerre et de nombreuses armes que les Russes abandonnent ou perdent simplement au combat. Un exemple est le système de guerre électronique Krasukha-4.

Ces véhicules sont une station de brouillage à large bande polyvalente Krasukha-4 pour brouiller les signaux radar ennemis et peuvent même perturber les satellites en orbite terrestre basse (LEO). Maintenant, la technologie est entre les mains de l’ennemi.

La Russie perd sa technologie de pointe aux mains de l’ennemi

Les forces ukrainiennes ont capturé une partie du système de guerre électronique russe Krasukha-4. Cette information a été partagée sur un compte Twitter qui documente les armes saisies ou détruites par les forces ukrainiennes pendant le conflit.

Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine, les forces russes ont été durement touchées et ont perdu ou abandonné diverses armes sur le territoire ukrainien. Ceux-ci incluent des chars russes, des munitions et même des drones.

Dans ce qui pourrait être la plus grande capture à ce jour, les forces ukrainiennes ont trouvé une partie du système de guerre électronique (GE) russe.

Capacités du système Krasukha-4

Krasukha-4 est un système en deux parties. L’un est le soi-disant système EW et l’autre partie est un module de barre, monté séparément sur deux camions. Le système, qui existe depuis plus d’une décennie, est construit par Concern Radio-Electronic Technologies (KRET), propriété du groupe d’État russe Rostec, qui fabrique des produits militaires spécialisés.

Le Krasukha-4 a une portée opérationnelle de 300 km et est conçu pour cibler les systèmes aériens radioélectroniques tels que les véhicules aériens sans pilote (UAV) ainsi que les systèmes de missiles.

Le système peut également contrer les systèmes aéroportés d’alerte et de contrôle (AWACS) que les alliés de l’Ukraine dirigés par les États-Unis utilisent sur leurs drones ainsi que sur les satellites espions. De plus, le système mobile peut être déployé pour bloquer les grands radars au sol et protéger les actifs russes des systèmes de surveillance.

Selon un observateur américain, les troupes russes utiliseraient cette technologie pour tenter de bloquer non seulement les communications des troupes ukrainiennes, mais également les signaux de communication avec les drones, des armes qui ont terrorisé les soldats russes.

La vidéo suivante montre un exemple très éclairant des capacités du système Krasukha-4 :

Guerre en Ukraine : la technologie de verrouillage aux portes de Kiev

Stratégiquement, placer le système près du système de capital de Kiev est logique, car la protection offerte aiderait à garder l’avance russe une surprise. Il pourrait également être positionné pour bloquer la surveillance menée par les forces de l’OTAN, même si elles ont cessé de survoler l’espace aérien ukrainien.

Les forces de l’OTAN sont en état d’alerte maximale aux frontières des pays faisant partie de l’Alliance atlantique. Bien qu’ils ne volent pas dans le ciel ukrainien, les systèmes de l’OTAN sont à proximité et peuvent comprendre les mouvements de l’armée russe. L’armée ukrainienne pourra recevoir des informations de ces mouvements. En tant que tel, Poutine aura ordonné la mise en place de ce système Krasukha comme contre-mesure parfaite.

Si l’armée ukrainienne ne sait pas ce qui vole dans son espace aérien, elle pourrait être surprise. La capture de ce système est-elle le jackpot du « renseignement étranger » ?