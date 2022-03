La technologie Face ID de « l’iPhone 15 Pro » sera cachée sous l’écran

Apple a déjà montré qu’il ne voulait pas abandonner le système de sécurité mobile le meilleur et le plus sécurisé, Face ID. A ce titre, l’entreprise a procédé à des ajustements pour atténuer l’impact du groupe technologique qui gère ce service sur la face avant de l’iPhone. Selon certaines rumeurs, sur l’iPhone 14 il sera encore moins intrusif, avec le « look pilule » et disparaîtra complètement sur l’iPhone 15 Pro.

Au fur et à mesure qu’Apple améliore la technologie, Face ID est également plus sécurisé, comme on le voit dans la version iOS 15.4, qui vous permet de déverrouiller l’appareil même si l’utilisateur porte un masque.

iPhone 15 – En 2023, l’encoche pourrait disparaître

Bien sûr, nous sommes toujours dans le domaine de la rumeur et beaucoup de spéculations ne se concrétisent pas. Cependant, une grande partie de ces incréments possibles atteindra éventuellement le produit final. Selon des rapports, Samsung Display serait en train de créer une nouvelle technologie sous le panneau conçue pour cacher le module Face ID sous l’écran du « iPhone 15 Pro » 2023.

Alors que l’iPhone 14 peut abandonner l’encoche et céder la place à la pilule, avec le design perforé bien connu, « l’iPhone 15 Pro » peut abandonner complètement la pilule.

Samsung développera un nouveau composant de caméra sous le panneau qui permettra à Apple de cacher efficacement le module Face ID derrière l’écran. Selon The Elec, la nouvelle technologie fera ses débuts pour la première fois sur la gamme Fold de Samsung en 2023.

Selon le rapport, Samsung collabore avec OTI Luminotics du Canada sur la technologie, qui comprend « une couche de motif métallique qui utilise des matériaux de masquage cathodique ». En avril 2021, l’analyste Ming-Chi Kuo a déclaré qu’il pensait qu’Apple introduirait un système d’identification de visage qui se trouve sous l’écran en 2023.

Face ID n’est pas non plus la seule technologie qui se déplacerait sous l’écran. Beaucoup, y compris Kuo, ont suggéré que Touch ID reviendrait sur l’iPhone en 2023, mais il sera placé sous l’écran plutôt qu’un bouton d’accueil. Qu’il sera?