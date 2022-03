Volkswagen choisit Sagunt pour sa giga-usine de batteries électriques

Dans l’optique de devenir le leader mondial des véhicules électriques, Volkswagen investira massivement dans la production de batteries. À cette fin, elle installera sa nouvelle giga-usine de batteries électriques à Sagunt, en Espagne.

La nouvelle a été donnée par le maire.

Volkswagen a décidé que sa giga-usine de batteries pour voitures électriques sera installée à Sagunt, en Espagne, et aura la capacité de produire 40 GWh par an. Bien que la nouvelle soit maintenant officielle, il reste encore quelques détails administratifs en suspens.

Selon Hipertextual, la confirmation a été donnée par le maire de Sagunt, via une déclaration sur Facebook. L’usine sera intégrée à la deuxième phase de Parc Sagunt et vise à créer des emplois directs, pour les personnes qualifiées pour la production de batteries, ainsi que des emplois indirects, impliquant des fournisseurs et des partenaires qui seront présents dans le processus de construction de la gigafactory.

L’entreprise allemande vient d’annoncer que notre ville a été choisie pour accueillir la nouvelle usine de batteries pour véhicules durables. Il a fallu des mois de travail et d’engagement au Parc Sagunt II, mais le travail de la mairie, de la Generalitat et du gouvernement central a porté ses fruits. Nous nous sommes imposés comme la meilleure option pour héberger cette gigafactory. On parle d’une usine de batteries qui apportera 3 000 emplois et une forte croissance économique à la ville. Volkswagen soumettra ce projet au PERTE et nous espérons prudemment que l’initiative recevra le feu vert définitif lors de l’attribution des subventions. Merci au groupe Volkswagen pour sa confiance envers notre commune. La route a été difficile, mais aujourd’hui, nous pouvons enfin vous annoncer cette excellente nouvelle. Nous sommes l’industrie, nous sommes l’avenir !

A écrit Darío Moreno, président de la municipalité de Sagunt.

La nouvelle a été confirmée par Volkswagen et, bien que le processus avec PERTE (Projets stratégiques pour la relance et la transformation économiques) soit toujours en cours, cette gigafactory sera l’un des principaux projets dans le cadre du Fonds européen de relance, impliquant un investissement initial d’environ deux milliards d’euros.

Volkswagen vise à ce que la nouvelle giga-usine électrique à batterie commence à fonctionner et à produire en 2025 ou 2026.

A lire aussi :