Utiliser une tablette, un smartphone et un ordinateur portable comme deuxième écran : c’est ainsi que cela fonctionne avec Spacedesk

Le fabricant Datronicsoft propose un petit programme presque discret appelé Spacedesk. Ceci est gratuit pour les utilisateurs privés et vous permet d’utiliser presque n’importe quel écran comme deuxième moniteur pour un PC Windows. Cela peut être un ordinateur portable, votre smartphone, votre tablette ou même votre téléviseur. Bien que l’installation se fasse rapidement, vous devriez quand même investir un peu de temps dans le « réglage fin ». De cette façon, vous pouvez créer un environnement de travail vraiment utilisable dans le bureau à domicile avec peu d’effort.

Installez Spacedesk et connectez-vous

Spacedesk fonctionne comme un pilote, vous devez donc d’abord l’installer sur votre ordinateur. Les développeurs font la distinction entre un PC principal (serveur) – c’est l’ordinateur avec le moniteur que vous souhaitez étendre avec un deuxième écran. L’appareil secondaire (client), quant à lui, peut être la tablette ou le smartphone. Après une connexion réussie, vous verrez le contenu souhaité à ce sujet.

L’installation peut commencer. (Capture d’écran)

C’est comme ça que ça marche :

Téléchargez le logiciel du pilote pour Windows 8.1 ou Windows 10/11 pour votre ordinateur principal à partir de Spacedesk.net et installez le logiciel comme d’habitude. Téléchargez le « Viewer Software » sur l’appareil secondaire. Il est disponible pour les appareils Windows 7/10/11, iOS, Android, Amazon et les navigateurs Web basés sur Chrome. Démarrez Spacedesk sur les deux appareils. Sur l’appareil secondaire, par exemple la tablette, vous sélectionnez le PC principal et établissez la connexion. Par défaut, le périphérique secondaire doit voir l’image miroir du PC principal.

Important : Les appareils doivent être sur le même réseau. Peu importe qu’ils soient connectés les uns aux autres via LAN ou WLAN.

Le pare-feu doit également savoir que vous utilisez Spacedesk. (Capture d’écran) Donnez la permission, sinon Spacedesk ne fonctionnera pas. (Capture d’écran)

Astuce : lors de l’installation du logiciel serveur, vous devez vous assurer que Spacedesk connaît votre pare-feu et que vous autorisez également d’autres logiciels de sécurité à utiliser Spacedesk sans restrictions. Sinon, le logiciel ne peut pas fonctionner.

Exploitez le potentiel de Spacedesk

Étant donné que l’image est transmise via le réseau domestique, vous pouvez obtenir la meilleure qualité possible avec une connexion LAN. Mais ce n’est pas toujours possible, après tout, les tablettes ou les smartphones n’ont pas de connexion correspondante.

Dans les paramètres Windows, vous configurez le deuxième moniteur comme d’habitude. (Capture d’écran)

Mais avec des ajustements supplémentaires, vous pouvez augmenter les performances afin de pouvoir travailler correctement avec le deuxième écran – parfois nettement mieux que, par exemple, la connexion sans fil entre un PC Windows et un Samsung Galaxy Tab S.

Augmentez l’échelle pour augmenter la lisibilité. (Capture d’écran)

En mode client, vous trouverez plus d’options dans l’icône avec les trois lignes qui apparaît. Là, vous pouvez utiliser un clavier à l’écran, mais également envoyer la sortie audio du PC vers l’appareil secondaire.

Pour de meilleures performances, sélectionnez les paramètres d’affichage de Windows (bouton droit de la souris sur le bureau) lorsque vous êtes connecté. Pour le deuxième écran, diminuez la résolution de l’image et augmentez la mise à l’échelle pour un meilleur affichage du texte.

Dans les paramètres d’affichage, vous choisissez si vous souhaitez mettre en miroir ou étendre l’écran.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’icône Spacedesk dans la barre d’état système et sélectionnez « Driver Console ». Détails pratiques : Logiciel incompatible indique les programmes qui causent des problèmes avec Spacedesk. Produits de pare-feu tiers : liste des applications susceptibles de bloquer la transmission vers le deuxième écran. Contrôle : sélectionnez si Spacedesk doit établir automatiquement une connexion au démarrage de l’ordinateur. En cas de doute, vous pouvez réinitialiser les paramètres ici si rien ne fonctionne plus.

Si vous utilisez Spacedesk via WiFi, vérifiez si les deux appareils connectés utilisent également le réseau 5 GHz plus rapide.

Domaines d’application utiles pour Spacedesk

Il existe de nombreuses utilisations pour Spacedesk. Certaines variantes n’ont guère de sens, car soyons honnêtes : personne n’a besoin d’un deuxième écran sur un écran de smartphone. Les environnements de travail productifs peuvent se révéler :

Tablette avec au moins 10 pouces comme deuxième écran

Ordinateur portable avec Windows (application) ou macOS (solution basée sur un navigateur) comme deuxième écran pour les ordinateurs fixes

Téléviseurs avec lecteurs de streaming Android TV comme Shield TV ou Chromecast comme grand deuxième écran

Si Spacedesk ne vous convainc pas vraiment, vous trouverez ailleurs d’autres façons d’utiliser tablette et smartphone comme second écran.